1 февраля 2018 г. Бретт Форрест | The Wall Street Journal Отголоски холодной войны: Россия возвращается на задний двор США "Россия укрепляет свое положение у берегов США в Карибском море - регионе, который Москва покинула после холодной войны и в который постепенно вернулась с инвестициями, дипломатией и военной техникой", - сообщает The Wall Street Journal. "За последние месяцы Россия выстроила многоплановые отношения с крошечной страной Гренадой, - передает корреспондент Бретт Форрест. - Ее название находит отклик у многих американцев после того, как в 1983 году президент Рональд Рейган предпринял вторжение, чтобы в Карибском бассейне не последовало за Кубой и не вызрело еще одно левореволюционное правительство". Издание приводит оценку консалтинговой компании The Caribbean Council, согласно которой российское присутствие в Карибском бассейне "сильнее, чем когда-либо после окончания холодной войны". Гренада летом прошлого года открыла в Москве посольство, напоминает газета. Послом был назначен Олег Фирер - выходец из СССР и обладатель двойного американо-гренадского гражданства. В сентябре Гренада и Россия предоставили своим гражданам безвизовый въезд. "Россия для нас - ворота в Евразию. Мы рассматриваем ее как гигантский рынок", - сказал Фирер, уроженец Украины, газете The Wall Street Journal. "Оба правительства работают над соглашениями в области сельского хозяйства, энергетики, недвижимости и технологий, - продолжает издание. - Осенью Global Petroleum Group, дочернее предприятие московской группы компаний "Система", нашло в гренадских водах природный газ". При этом министр Гренады по здравоохранению, социальной безопасности и международному бизнесу Николас Стил заявил: "Мы не собираемся начать закупать оружие. Во время последней холодной войны мы пошли по этому пути, сблизившись с одной конкретной доктриной и одной страной, и обрели хаос себе в ущерб. На данный момент наши отношения основаны исключительно на экономической выгоде". Между тем осенью Москва сообщала о подготовке к подписанию соглашения о военном сотрудничестве с Суринамом, отмечается в статье. Как рассказал изданию посол Суринама в США Ниермала Бадризинг, страна стремится к взаимодействию с Россией еще и в области торговли, технологий и туризма. The Wall Street Journal упоминает также, что в январе ВМС США заметили в Карибском море российское разведывательное судно, которое направлялось в сторону Флориды. "В прошлом году США обнаружили то же судно, "Виктор Леонов", у берегов Коннектикута и Джорджии", - говорится в статье. По мнению ряда экспертов, это "просчитанный вызов американскому лидерству в регионе". "Россия искала способ дать США стратегический сигнал: если вы суетесь к нам, мы тоже можем залезть на ваш задний двор", - прокомментировал Эван Эллис, профессор Института стратегических исследований в Военном колледже армии США. Интерес России к Латинской Америке возродился после российско-грузинской войны в 2008 году, пишет газета. Тогда Даниэль Ортега, "бывший советский союзник, вернувший себе президентство в Никарагуа", признал Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами и "вскоре принял поставку российских транспортных вертолетов". "С 2001 по 2013 год Россия продала Латинской Америке оружия на 14,5 млрд долларов, что составляет около 40% импорта оружия в регионе", - приводит издание данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира. В основном сделки заключались с Венесуэлой. "В начале украинского кризиса 2013 и 2014 годов Россия удвоила усилия по укреплению связей в западном полушарии. Путин посетил Аргентину, Бразилию, Кубу и Никарагуа", - пишет The Wall Street Journal. В статье упоминается также соглашение с Никарагуа от 2015 года о заходе в порты российских военных кораблей, разведка месторождений природного газа и ядерные исследования в Боливии, ГЭС в Эквадоре, бокситовые рудники на Ямайке и в Гайане под управлением "Русала", автопроизводство, добыча электроэнергии и нефтяные операции на Кубе. Как отмечает издание, с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela SA тесно связана "Роснефть". "В то время как Россия продолжает натиск, снижение уровня импорта со стороны США может побудить карибские страны стремиться к торговым отношениям в других местах", - подчеркивает The Wall Street Journal. В 2016 году импорт в США из 17 карибских стран упал до 5,3 млрд долларов с 11,9 млрд в 2012 году. Ямайка же в 2016 году назначила консула в России, консул есть у государства Антигуа и Барбуда, а также Сент-Винсент и Гренадины, отмечается в статье. Гренадский министр Николас Стил прокомментировал: "Мы поддерживаем наши традиционные отношения, но в то же время стремимся к новым отношениям. Нельзя ожидать, что островная страна будет развиваться сама по себе". Источник: The Wall Street Journal