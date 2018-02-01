Эксперт по допингу: "Наихудшим последствием "зеленого света" на повсеместное использование препаратов станет загрязнение молодежного спорта"

В интервью немецкому изданию Die Zeit эксперт по допингу, руководитель Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фриц Зёргель говорит о допинге в России и о том, что случится, если широко разрешить применение препаратов.

По мнению собеседника издания, документальный фильм телекомпании ARD, посвященный системе государственного допинга в России и обнаживший прорехи в системе контроля WADA, был очень важен. "Без журналистских расследований мы бы до сих пор оставались в 1970-х годах. Хайо Зеппельт (немецкий журналист, снявший серию фильмов о допинге в России. - Прим. ред.) потрудился на благо чистого спорта".

"Сегодня нам доступно больше информации не только в области спорта, но и в других сферах нашей жизни. Однако к спортивным скандалам приковано больше внимания, чем еще пару десятилетий назад. Кроме того, в век цифровых технологий легче добраться до деталей. Разоблачения становятся более легкой, однако одновременно и более затратной задачей", - отметил Зёргель.

"Так кто же использует допинг? Только русские?" - хочет знать журналист. "Конечно, никто всерьез не скажет, что допинг применяется только в России, - ответил эксперт. - Система государственного допинга существовала и существует не только там. Но из-за размеров этой страны и характера ее президента на России сосредотачивается больше внимания со стороны журналистов и мировой общественности, чем, скажем, на Гватемале. Я эту страну упоминаю лишь потому, что это сравнение использовал глава независимой комиссии WADA Ричард Паунд. По его словам, если бы в Гватемале были зафиксированы нарушения, подобные российским, до Игр ее бы не допустили".

По мнению Зёргеля, на Олимпиаде в Пхенчхане тоже возможен обман и, как следствие, лишение спортсменов их наград.

Верит ли он заявлениям бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова? "Те, кто владеет информацией, стараются обнародовать ее в тот момент, когда она может привести к максимальному медийному эффекту, - например, перед крупными событиями, - обратил внимание Зёргель, но подчеркнул: - Это не упрек в адрес Родченкова, который с риском для жизни дал ход информации, обернувшейся гигантским скандалом".

По мнению эксперта в области фармакологии, угроза для жизни информатора вряд ли существует. "В отличие от смерти два года назад при загадочных обстоятельствах бывших функционеров РУСАДА, смерть Родченкова стала бы сенсацией и привела бы даже к дипломатическим скандалам. Однако, как показывает практика, месть может быть и отложенной".

Зёргель сказал изданию, что глава МОК Томас Бах "не справляется с задачей по расширению общественной значимости организации, которую он возглавляет". "А в связи со скандалом вокруг России итоги его карьеры как функционера мирового спорта будут еще более плачевными, чем у Самаранча".

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему бы не разрешить применение допинга, Зёргель указал: "Это увеличит давление на всех спортсменов, которые будут вынуждены принимать препараты и таким образом дополнительно ставить под удар свое здоровье. Еще более тяжелыми будут последствия, если из спорта допинг придет в общество. Желание увеличить свою эффективность и достижения может затронуть и любительский спорт, и даже тех, кто спортом не занимается вообще. (...) Наихудшим последствием "зеленого света" на повсеместное использование препаратов станет загрязнение молодежного спорта".

Как признал собеседник Die Zeit, при помощи структурных реформ в антидопинговой политике мало чего можно добиться, когда речь заходит о "спорте высоких достижений": "Ставки слишком высоки".

"То, что происходит в спорте, волнует меня и как спортивного болельщика, и как медика, и как члена общества. Парадоксальным образом, для фармакологии вся эта история с допингом стала источником новых знаний о действии и побочных эффектах веществ, применяемых в качестве допинга", - заметил специалист.