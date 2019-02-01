Немецкие пропеллеры в боевых дронах Путина

Российская армия обходит введенные в 2014 году санкции ЕС, запрещающие импорт товаров, пригодных для военного использования? По информации немецкого издания Bild , российские вооруженные силы используют в своих беспилотниках изготовленные в Германии пропеллеры. Речь идет о беспилотниках "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-3", "Тахион", "ZALA-42104M", "Груша" и "Орлан-2", сообщает журналист Юлиан Репке.

"С начала дестабилизационной активности России на Украине в 2014 году со стороны ЕС действует оружейное эмбарго в отношении Москвы, - напоминает издание. - Кроме того, существуют ограничения в торговле товарами двойного назначения, которые могут быть пригодны как для гражданского, так и для военного использования".

"В отношении России действует запрет на поставку товаров двойного назначения, "в случае, если эти товары полностью либо частично предназначаются или могут предназначаться для использования в военных целях (в приведенном Вами примере это возможная установка их в устройства военного назначения) или для конечного военного пользователя", - сообщило в ответ на соответствующий запрос издания Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии, отметив, тем не менее, необходимость проверки поставок в каждом отдельном случае. В российском министерстве обороны, указывает Bild, на запрос издания не ответили.

Издание связалось с компаниями-производителями пропеллеров - фирмами Graupner/SJ GmbH и aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG. "Обе фирмы были шокированы фактом использования своих комплектующих в боевом оружии", - передает Репке.

"Сама Россия не держит в тайне использование немецких запчастей в своих дронах, - отмечает журналист. - В военном музее "Парк Патриот", открытом в Подмосковье в 2016 году, по сей день выставляются два армейских беспилотника с немецкими лопастями".

"По информации Bild, Россия с начала 2015 года использует дроны с немецкой техникой и в своей войне против Украины. Уже в бою за украинский город Дебальцево (с 184 погибшими на украинской стороне) весной 2015 года пророссийские войска использовали дрон "Гранат-2" со складными винтами, изготовленными в Ройтлингене. Это подтверждают опубликованные на Youtube фотографии пророссийского канала "Новороссия ТВ", - говорится в статье.

В прошлую среду, продолжает Репке, "по данным украинской армии, на юге Донецкой области с помощью электронных помех был принужден к посадке российский дрон "Гранат-2". (...) Как следует из подробного видео украинской армии, на этом дроне также были установлены складные пропеллеры фирмы aero-naut из Баден-Вюртемберга".

"Если Россия действительно закупает комплектующие для боевых дронов в Германии, правительство ФРГ должно сделать все для того, чтобы воспрепятствовать покупке этих запчастей российскими государственными лицами", - заявил в разговоре с изданием Тобиас Линднер, член комитета по вопросам обороны.

"На Украине в настоящий момент также изучают немецкие комплектующие принужденного к посадке дрона российской армии. Как узнал Bild из правительственных кругов, это не первый случай, когда западные комплектующие - в том числе, и немецкие, - были найдены в сбитых российских беспилотниках", - сообщает издание.