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1 февраля 2019 г.
1 февраля 2019 г.

Корреспондент | Kurier

Человек способен обучаться во сне

Швейцарские ученые обнаружили, что мозг способен формировать смысловые ассоциации даже во время сна, сообщает австрийское издание Kurier.

"О том, что сон способствует лучшему запоминанию изученного материала, было известно уже давно, - отмечает автор публикации. - Так, например, если вечером разучивать какое-либо музыкальное произведение, на следующий день его исполнение на музыкальном инструменте зачастую дается легче. Но то, что смысловые ассоциации формируются также бессознательно во время глубокого сна, - новое открытие".

В эксперименте, проведенном психологами Катариной Хенке, Марком Цюстом и Симоном Рухом из Бернского университета, приняли участие 41 человек. Во время сна в наушниках им озвучили выдуманные слова, которым приписывались различные значения. Так, например, один участник эксперимента мог услышать пару слов "Guga - птица", а другой "Guga - слон". После пробуждения испытуемых спрашивали о том, является ли "Guga" большим или маленьким предметом.

"Если второе слово из пары приходилось на определенную фазу сна, испытуемые после пробуждения правильно определяли 60% выдуманных слов как нечто большое или маленькое - в зависимости от того, что они услышали во сне", - говорится в статье.

При этом, отмечает Kurier, важным было "поймать" соответствующие фазы сна, в которых активны все клетки мозга. Они длятся всего лишь полсекунды и сменяются пассивными фазами.

По мнению профессора Катарины Хенке, сделанные выводы можно использовать для помощи людям, испытывающим проблемы в обучении. Однако, замечает ее коллега Марк Цюст, это не значит, что нужно по ночам направлять на себя поток информации в надежде, что что-то останется в голове. Нежелательные последствия такого сна пока не изучены, передает Kurier.

Источник: Kurier


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