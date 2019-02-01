Европейские выборы: Брюссель обеспокоен вмешательством России

"Результаты исследования, проведенного неправительственной организацией Freedom House, поучительны и дают представление о степени риска, нависшего над "двадцатью семью европейскими выборами в мае", считают в Брюсселе. По данным НПО, манипулирование и дезинформация в 2016 году способствовали искажению результатов выборов как минимум в восемнадцати государствах. Возглавляют этот список, конечно же, американские выборы, которые привели в Белый дом Дональд Трампа", - пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Анн Рован.

"Согласно отчету Сената США, таким успехом Трамп во многом обязан вмешательству России, организовавшей дезинформационную кампанию против кандидата от демократов Хиллари Клинтон", - говорится в статье.

"Русская "рука" нависла и над "Брекзитом". Так же, как она нависает над Украиной или странами Балтии. Судя по всему, действует она со знанием дела", - отмечает журналистка. "Когда они запускают кампании по дезинформации, то не бывает так, чтобы распространялась одна история или нарратив, их всегда с десяток. Такой способ действия позволяет поддерживать некое сомнение среди пользователей интернета, что значительно повышает эффективность кампании", - подчеркивает один эксперт.

"Наши собеседники в европейских органах власти приписывают России 80% усилий по оказанию влияния в Европе", - отмечается в опубликованном в 2018 году докладе, посвященном манипулированию информацией, который был подготовлен Центром анализа, прогнозирования и стратегии Министерства иностранных дел Франции и Институтом стратегических исследований Военной школы.

"В Брюсселе прошло почти четыре года с тех пор, как европейские учреждения стали рассматривать проблему дезинформации со стороны России. В 2015 году была создана целевая рабочая группа East Stratcom, которая призвана отслеживать и анализировать такие кампании. И эти четыре года ей не пришлось сидеть без дела", - указывает журналистка.

"Всего было выявлено 4500 случаев", - признается один из инсайдеров. Это капля в море? Возможно. "Один только сайт Sputnik ежедневно публикует от 10 до 15 информационных вбросов", - отвечает инсайдер".

"По мере приближения выборов в Европейский парламент Еврокомиссия решила ускорить введение мер предосторожности. Двадцать семь стран, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, похоже, убеждены в том, что риск влияния на выборы растет, поскольку Евросоюз "обрабатывается" популистами", - отмечает Le Figaro.

"В конце декабря Брюссель представил ряд предложений, направленных на более эффективную борьбу с дезинформацией: увеличение бюджета дипломатической службы ЕС, внедрение правил, способствующих саморегулированию интернет-платформ, партнерство с гражданским обществом и т.д. К этому следует добавить создание системы оповещения, которая также называется "механизмом быстрого реагирования". Начиная с марта, в каждом государстве-члене будут действовать специализированные группы, в обязанности которых будет входить обеспечение бесперебойного прохождения выборов в Европарламент и предупреждение других государств в случае проведения кампаний по дезинформации", - пишет Рован.

"Будет ли достаточно таких мер? - задумывается журналистка. - Один эксперт, имя которого не сообщается, в этом сомневается. "Большая трудность состоит в том, что русские никогда не ведут себя одинаково, - анализирует он. - Другая трудность заключается в том, что, хотя в настоящее время ЕС хорошо осведомлен о таком явлении, как дезинформация, он еще не разработал концепции о том, как следует реагировать, когда возникнет реальная проблема".