Франция обходит санкции США в отношении Ирана

"Берлин, Лондон и Париж создали специальный механизм расчетов для поддержки торговых операций с Тегераном", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

"После прихода Дональда Трампа в Белый дом французская внешняя политика, как, впрочем, и политика других европейских стран, утратила свои ориентиры", - отмечает автор статьи. "Невозможно вести сколько-нибудь разумную дипломатию с таким президентом в Вашингтоне", - заявил недавно бывший высокопоставленный французский чиновник.

"Своей инициативой в отношении Ирана, запущенной в четверг, Франция, Германия и Великобритания пытаются каким-либо образом ограничить нанесенный им ущерб", - говорится в публикации.

"Такая система (получившая название INSTEX от англ. Instrumentin Support of Trade Exchanges, "Инструмент поддержки в торговых операциях" - Прим. ред.), напоминающая бартерную сделку, направлена на то, чтобы избежать долларовых денежных операций с Ираном и обойти санкции США. Три крупные европейские страны, которые с 2003 года активно участвуют в переговорах с Ираном, хотят спасти подписанное в июле 2015 года соглашение по иранской ядерной программе, из которого Дональд Трамп вышел в прошлом году", - указывает Лассер.

"Для Тегерана этот пока еще не функционирующий механизм расчетов является лишь "первым этапом". Экономический эффект такой системы останется скромным, даже если в дальнейшем к ней присоединятся другие неевропейские страны. Однако в дипломатии символичность иногда оказывается важнее фактов. Действуя в обход американских экстерриториальных санкций, Франция, Германия и Великобритания надеются доказать свою решимость в спасении соглашения. Подобный политический месседж, по их мнению, должен помочь убедить Тегеран остаться в ядерной сделке", - комментирует автор статьи.

"Созданный Парижем, Берлином и Лондоном механизм расчетов с Ираном к тому же является явным проявлением европейского противодействия иранской политике Белого дома. Впервые европейцы создают инструмент, открыто предназначенный для обхода американских санкций", - подчеркивает Лассер.

"После предпринятых в 2003 году, сразу после войны в Ираке, усилий, направленных на то, чтобы положить конец кризису распространения оружия массового уничтожения в Иране, они пытаются доказать, что диалог в сочетании с давлением может быть более эффективным, чем сила", - передает Le Figaro мнение одного правительственного источника.