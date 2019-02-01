Киев и Москва борются за влияние на православный мир

"Православный мир, охваченный расколом, сотрясает свирепая война за влияние, разворачивающаяся в тени монастырей", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"В самый разгар кризиса два новых враждующих православных брата, дабы получше запугать противника, решили с разницей в три дня организовать инсценировку по подсчитыванию своих дивизий. В четверг Патриарх Московский Кирилл в присутствии Владимира Путина отпраздновал в Кремле десятилетие пребывания во главе своей Церкви. В воскресенье настанет черед нового главы украинского патриархата Епифания, который будет возведен на престол в присутствии президента Украины Петра Порошенко. Первый из них, 72-летний Кирилл, побежденный в первом раунде Константинополем, который предоставил автокефалию Киеву, теперь не имеет никакой иной цели, кроме как попытаться отговорить тринадцать других церквей православного мира признать "раскольническую церковь". Второй, 40-летний Епифаний, напротив, хватается за свой дипломатический посох в надежде привлечь религиозных союзников", - отмечает автор статьи.

Судя по списку гостей каждой из двух церемоний, преимущество на стороне Москвы. "Рядом с российским патриархом Кириллом в пятницу красовались патриарх Антиохийский, патриархи Словакии, Чехии, а также американская, грузинская, румынская, болгарская и польская "делегации". В дополнение ко всему Мирей Матье в своем видеообращении высоко оценила красоту нового русского православного собора в Париже. В Киеве же на церемонии интронизации Епифания должны участвовать только "представители" Константинополя и некоторых монастырей, находящихся на Святой Горе Афон в Греции", - указывает журналист.

"Ни одна поместная православная церковь не поддержала инициативу Константинопольского патриархата о формировании новой церкви на Украине", - заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"В этой связи Русская Церковь ссылается на недавнюю поездку Петра Порошенко в Иерусалим, где он должен был встретиться с Феофилом III. Но Патриарх Иерусалимский не пришел на встречу с президентом Украины, в последнюю минуту заявив о проблемах со здоровьем, что вызвало саркастические замечания российских религиозных деятелей", - говорится в статье.

"Грузинская православная церковь вынуждена была отложить свое решение по украинскому вопросу после его обсуждения на заседании Синода за закрытыми дверями. В случае признания автокефалии Православной церкви Украины, Патриарх Илия Второй рискует подтолкнуть Московский Патриархат к тому, что тот в отместку "присоединит" к себе две самопровозглашенные митрополии Абхазии и Южной Осетии - двух пророссийских территорий, на которые претендует Тбилиси", - указывает издание.

"Отчет, составленный Московским бюро по правам человека, близким к Кремлю, описывает позицию православного мира как "неоднозначную", объясняя, что Иерусалим, Румыния, Грузия и Греция "близки к тому, чтобы принять новые реалии", - говорится в публикации.

"При необходимости об этом позаботится Петр Порошенко, которого в Киеве охотно сравнивают с князем Владимиром, который правил Россией и Украиной после того, как в 988 году заставил своих соотечественников креститься. "Если не придет кто завтра на реку - будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, - будет мне врагом", - угрожал Владимир. Украинские националисты, в свою очередь, готовы размахивать этим посланием", - резюмирует Авриль.