Парадоксальный эффект профессий физического труда

"Согласно последним данным, профессиональная физическая активность не принесет такой же пользы для здоровья, как физическая активность в часы досуга", - пишет журналистка Le Monde Сандрин Кабю.

В 2010 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала "Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья" для всех возрастных групп. Со времен трудов британского эпидемиолога Джереми Морриса, который в конце 1940-х годов обнаружил, что физическая активность (ФА) является одним из самых универсальных лекарств, многие публикации подтвердили и уточнили благотворное влияние на работу сердца и многих других органов различных типов ФА, главным образом, практикуемой в часы досуга, говорится в статье.

"А как насчет профессий, связанных с физическим трудом, например, в таких областях, как строительство, сельское хозяйство, погрузочно-разгрузочные работы или уход за пожилыми людьми? Согласно последним данным, профессиональная физическая активность (ПФА) не приносит такой же пользы для здоровья, как двигательная активность на отдыхе. Так, обзор литературы (23 проспективных исследования) показывает, что в отличие от рекреационной ФА, которая предохраняет от инфаркта миокарда благодаря "доза-эффекту", ПФА связана с повышенным риском развития сердечной недостаточности, возрастающим в зависимости от ее интенсивности (журнал Current Perinion in Cardiology, 2013)", - отмечает автор статьи.

"Более поздний метаанализ 17 исследований (на примере 193 тыс. участников) выявил, что у мужчин, работа которых связана с повышенным уровнем ФА, риск преждевременной смерти на 18% выше в сравнении с мужчинами, чья профессия связана с меньшей физической нагрузкой, - передает журналистка. - У женщин подобная связь не выявлена, отмечают Питер Коенен (Университет Амстердама, Нидерланды) и его коллеги (журнал British Journal of Sports Medicine, май 2018 года)".

"В своей редакционной статье, опубликованной в том же журнале несколькими месяцами ранее, авторы предлагают шесть гипотез, объясняющих подобный парадокс физической активности. На самом деле, если присмотреться получше, видно, что характеристики физических усилий грузчиков или фермеров сильно отличаются от спортивных тренировок, активных путешествий или динамического отдыха", - указывает Le Monde.

"Во-первых, ПФА имеет слишком низкую интенсивность и / или слишком большую продолжительность, чтобы улучшить показатели кардиореспираторной системы и здоровья сердца. Идеальным для этого являются интенсивные усилия короткой продолжительности, указывают авторы редакционной статьи. Далее, в отличие от рекреационной ФA, ПФА вызывает продолжительное повышение частоты сердечных сокращений, что является фактором риска. В-третьих, профессии, связанные с нагрузкой или статическим положением, повышают артериальное давление, что также вредно, когда оно остается высоким долгое время. Кроме того, физические усилия на рабочем месте часто предпринимаются в плохо контролируемой среде, когда нет достаточного времени для восстановления", - пишет Кабю.

"Профессиональные нагрузки тем более вредны, что нередко они связаны с риском нездорового образа жизни, с несбалансированным питанием, курением и сидячим образом жизни, - считает спортивный кардиолог Франсуа Карре. - Человек, чья профессия связана с физическим трудом, часто не имеет мотивации к двигательной активности вне своего рабочего времени, считая, что он уже и так достаточно занимался ею в течение дня".