Нефтяная дружба

"Москва предлагает себя в качестве посредника в Каракасе. Кризис в богатой сырьем стране угрожает интересам Кремля в Латинской Америке", - указывает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Франг Нингуйзен.

"Ситуация в Венесуэле настолько запутана, что даже пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову нелегко привнести в нее некоторый порядок", - повествует автор статьи. Стоило ему опровергнуть информацию о том, что Россия направила на помощь Мадуро своих охранников, появился новый слух: российский самолет якобы отправился в Каракас, чтобы вывести оттуда 20 тонн золота из Центробанка. "Песков заявил, что Кремль ничего об этом не знает. (...) Намного приятнее было для него, воспользовавшись случаем, подать другой ясный месседж: Россия, по его словам, готова оказывать полное содействие в урегулировании внутриполитической ситуации в Венесуэле. Москва в роли посредника в борьбе за власть в Каракасе - вот что понравилось бы Кремлю", - говорится в статье.

"Москва, - замечает журналист, - тоже не знает, чем закончится неистовая венесуэльская борьба за власть. Но, очевидно, ей кажется нецелесообразным лишь надеяться на то, что в итоге победу одержит Мадуро. Ведь на кону стоит многое. Из оппозиции в Каракасе уже слышны голоса, призывающие пересмотреть существующие контракты, в том числе, и с Россией. Например, договоры на поставку вооружений".

В случае победы лагеря Гуайдо влияние России на Венесуэлу, вероятно, сократится. Ударить по России могут уже и американские санкции против Венесуэлы, отмечает издание.

"Долг Венесуэлы перед Россией составляет более 3 млрд долларов. По сообщениям российских СМИ, в конце марта должен быть произведен следующий транш погашения задолженности в размере 100 млн долларов. Москва говорит, что ожидает, что сумма будет оплачена своевременно. Однако, - пишет Нингуйзен, - возможная потеря союзника имеет, вероятно, больший вес, чем отдельные транши".

Латинская Америка, указывает издание, с давних пор была территорией, на которой США и СССР проводили свою конкурентную борьбу. После распада СССР у России были другие заботы, однако с приходом к власти Уго Чавеса представилась новая возможность освежить старые отношения. "Каракас заказывал в Москве оборонные товары, обе страны проводили совместные военные учения, Россия проявляла интерес к огромным запасам полезных ископаемых Венесуэлы, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, в то время как российские резервы легкодоступной нефти сокращаются".

"Российское государство и энергетические концерны, например, "Роснефть", за прошедшие 12 лет влили в Венесуэлу более 17 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций. Это, - констатирует Нингуйзен, - деньги, которые по сей день окупаются политической дружбой".