Виктор Орбан бросает вызов европейцам с помощью вакцин из России и Китая

"(...) Российская вакцина от Covid-19 "Спутник V" еще не одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам, как и китайская вакцина, произведенная компанией Sinopharm. Но в Венгрии первым их уже зарегистрировал Национальный институт фармакологии и питания Венгрии (OGYÉI). В ближайшие недели окончательное одобрение должен дать Национальный институт общественного здравоохранения. Согласно недавнему указу, теперь в Венгрии можно использовать вакцину даже без согласия Национального института фармакологии и питания, при условии, что ее получил миллион человек за границей в трех странах, одна из которых должна быть членом ЕС или страной-кандидатом... Китай уже отправил миллион доз в Сербию, страну-кандидата на членство в ЕС и союзницу Виктора Орбана. В этой стране также вводят вакцину "Спутник V", - пишет журналистка Le Figaro Элен Бьенвеню.

"22 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, находившийся с визитом в Москве, пообещал прибытие в свою страну 2 млн доз "Спутника V", не уточнив дату. Неделю спустя он объявил, что подписал контракт с китайскими властями на поставку 5 млн доз за четыре месяца в четыре этапа, - отмечает автор статьи. "В Венгрии от пандемии ежедневно умирают 100-150 человек, в то время как санитарные ограничения приводят к убыткам от 10 до 15 млрд форинтов (...), поэтому в наших национальных интересах ускорить процесс вакцинации", - заявил глава мадьярской дипломатии в видео, опубликованном в Facebook 29 января. "Централизованное европейское снабжение, к сожалению, медленнее, чем ожидалось, поэтому нам пришлось обратиться к другим источникам".

"За несколько часов до этого в своем обычном интервью на государственном радио премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он сделает себе прививку китайской вакциной, оправдавшись такими словами: "Одни люди доверяют российской вакцине, потому что в свое время они получили советские вакцины, другие, когда мы говорим с ними о вакцинах, рассуждают с идеологической точки зрения, и им нужен Запад, а не Восток... Я думаю, что китайцы знают этот вирус дольше всех (...). Итак, я жду своей очереди, и при возможности выбирать, я попрошу китайскую вакцину".

"(...) Есть пандемия или нет, Виктор Орбан напоминает, что сейчас, почти за год до будущих парламентских выборов, он больше, чем когда-либо, проявляет себя как политическое животное, - комментирует журналистка. "Когда правительство показывает, что оно способно импортировать российские или китайские вакцины, а если это не удается, то просто заявляет об этом, создается впечатление, что оно действует, и мы продвигаемся дальше, чем "злосчастный и бессильный Брюссель", - заключает оппозиционный депутат Акос Хадхази.