В Польше на фоне протестов вступил в силу почти полный запрет абортов

"В октябре 2020 года в Польше было объявлено решение контролируемого национальным консервативным большинством Конституционного суда о запрете прерывания беременности даже из-за серьезных пороков развития плода", - пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якуб Иванюк.

"Вечером в пятницу, 29 января, дом Ярослава Качиньского, заместителя премьер-министра и лидера консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), имеющей большинство в парламенте, был забаррикадирован, как президентский дворец на грани государственного переворота. (...) После того, как Конституционный суд своим постановлением от 22 октября 2020 года объявил аборты в Польше практически незаконными, власти опасаются ухудшения социальной ситуации", - говорится в статье.

"(...) Однако оказавшихся перед полицейскими кордонами демонстрантов, которые прошли по центру столицы, несмотря на снег и холод, было не более 5 тыс. человек. Такая мобилизация далека от 100 тыс. демонстрантов 31 октября 2020 года и массовых митингов, которые проводились несколько раз в неделю в течение ноября", - указывает автор статьи.

"(...) Согласно этому постановлению, добровольное прерывание беременности из-за серьезного порока развития плода, которое сторонники движения против такого выбора называют "евгеническим абортом", объявлено неконституционным. На этот случай приходится почти все из 1 тыс. легальных абортов, ежегодно регистрируемых в Польше", - комментирует журналист.

"Теперь аборт будет законным только в том случае, если беременность представляет угрозу жизни матери или она наступила в результате изнасилования или инцеста. Ассоциации, борющиеся за права женщин, осуждают "новую войну", объявленную властями, и приговор, написанный "священниками, а не юристами", - передает Иванюк.

"(...) Сам Конституционный суд, как высший юридический орган в стране, является учреждением с широко оспариваемой легитимностью, поскольку едва получившая на выборах в 2016 году большинство партия PiS взяла на себя контроль над этим учреждением, включая назначение судей, которые не имели основания там заседать. Председатель трибунала Юлия Пжилебска является верной сторонницей Ярослава Качиньского и супругой посла Польши в Берлине", - пишет Le Monde.

"(...) Как и осенью 2020 года, новые манифестации, в основном с участием молодежи, сочетали в себе ярость и праздничную атмосферу. В пятницу вечером перед полицейскими кордонами демонстранты исполнили традиционный танец "полонез". Однако в четверг вечером в направлении Конституционного суда были брошены дымовые шашки и красная краска, а несколько демонстрантов проникли во двор здания, в том числе одна из лидеров феминисток Клементина Суханова, которую задержала полиция", - говорится в публикации.

"(...) По мнению Кристины Кацпуры, главы неправительственной организации "Федерация женщин и планирования семьи"(FEDERA) и первооткрывательницы борьбы за репродуктивные права в Польше, это решение, пусть даже вынесенное "незаконным и нелигитимным" учреждением, представляет собой силу закона без какой-либо возможности обжалования в Польше. "Нынешняя ситуация представляет собой этическую ловушку для врачей, и мы опасаемся, в частности, ограничения пренатальной медицины, неоднократно становившейся мишенью для движений противников абортов", - подчеркивает она. Однако ее организация надеется, что сможет помочь женщинам в индивидуальном порядке подавать жалобы на польское государство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге", - говорится в статье.

"Кацпура также осуждает сложившийся "политический тупик". Демократическая оппозиция глубоко разделена по вопросу об абортах. Основные оппозиционные партии, правоцентристская гражданская платформа (PO), консервативная крестьянская партия PSL и центристское движение "Польша 2050" занимают неоднозначные позиции, их члены колеблются между позициями сторонников абортов и желанием вернуться к прежнему "компромиссу" или организацией референдума", - сообщает издание.

"Только левые (48 депутатов из 460) открыто выступают за легализацию абортов до двенадцатой недели беременности. По оценкам организации FTDERA, в Польше ежегодно делается около 100 тыс. подпольных абортов", - резюмирует Якуб Иванюк.