В Екатеринбурге "участие в митинге - вопрос принципа и достоинства"

"В столице Урала тысячи людей, пренебрегая страхом и запугиваниями властей, в воскресенье, в унисон с другими регионами России, мобилизовались по призыву заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Екатеринбурге Бенуа Виткин.

(...) "После нескольких минут митинга в воскресенье, 31 января, полиция сделала первое предупреждение: Граждане, ваше собрание незаконно, немедленно разойдитесь. Стоящий в толпе 63-летний Александр, офицер полиции в отставке, ненадолго задерживается, проходя мимо своих бывших коллег. "Я не думал, что когда-нибудь нарушу закон, - вздыхает он, - но проблема в том, что по закону в этой стране вы не можете сделать так, чтобы ваш голос был услышан. Выборы фальсифицируются, митинги запрещаются, оппозиционеров травят...".

"Вторую неделю подряд Александр и его жена, также бывшая госслужащая, приезжают из соседнего села, чтобы пройти длинным маршем по улицам Екатеринбурга, столицы Урала. В то время как количество участников по всей России, похоже, снизилось (подсчет затруднен из-за хаотичного характера собраний), Екатеринбург является одним из исключений. Местные СМИ оценили посещаемость выше, чем в субботу, 23 января, когда при температуре -30 C собрались примерно 7 тыс. человек", - говорится в статье.

"(...) За неделю в Екатеринбурге температура повысилась градусов на двадцать, и полиция вела себя гораздо более сдержанно, чем в других городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Владивосток. В конце дня здесь было 42 ареста, но без кадров жестокости полиции или толпы, вынужденной бежать по льду муниципального пруда, как на прошлой неделе. По стране цифра арестов превышает 5200, что является новым рекордом", - указывает автор статьи.

"(...) Начиная с 23 января, мобилизовались около 130 городов, некоторые впервые. Для российской провинции, считающейся апатичной, это редкость. Многие протестующие являются новичками в политике, даже немолодые", - говорится в статье. (...) "Когда Москва волнуется, регионы обычно остаются равнодушными, и наоборот - но не теперь", - отмечает политолог Кирилл Мартынов.

"(...) Тем для недовольства скопилось немало, - констатирует Максим Путинцев, главный редактор местного отделения радиостанции "Эхо Москвы" - То, что случилось с Алексеем Навальным, стало спусковым крючком, как и его фильм о дворце Путина и о коррупции режима". Падение уровня жизни с 2014 года, пенсионная реформа, пандемия - причин для социального ожесточения хватало, а тут еще и проведенная этим летом реформа Конституции, позволившая Владимиру Путину оставаться у власти после 2024 года, показала, что политическое будущее заблокировано", - говорится в публикации.

(...) "Моя сестра, которая работает на металлургическом заводе, тоже хотела прийти", - рассказывает 30-летняя Юлия, но она отказалась, когда ее руководство стало подробно расспрашивать всех сотрудников об их планах". 19-летний студент Антон пришел, потому что его друг, задержанный 23 января и оштрафованный на 10 тыс. рублей (110 евро), отказался: "Он понимает, что если его все-таки арестуют, то его жизнь станет очень сложной. Я подумал, что было бы справедливо заменить его". На проезжей части поблизости звучат гудки - напоминание о том, что многие жители поддерживают движение, оставаясь при этом на безопасном расстоянии", - описывает автор репортажа.

"Светлана Савельева 23 января оставалась дома, ей потребовалось время, чтобы "набраться смелости бросить вызов полицейскому государству". Бывшая учительница, получающая ежемесячную пенсию в размере 16 400 рублей (175 евро), говорит, что у нее "открылись глаза", когда полгода назад перестала смотреть телевизор. С тех пор она "посмотрела все фильмы Навального на YouTube".

"Отношение российских регионов к оппозиционеру изменилось с момента его отравления и тем более после его возвращения в Россию. Долгое время роль Алексея Навального сводилась к роли кандидата молодежи и столицы, но теперь его статус подкрепляется этим возвращением, которое выглядит как самопожертвование", - комментирует Бенуа Виткин.

"В России люди всегда с уважением и сочувствием относятся к тому, кто страдает, это национальная черта характера, - считает политолог Федор Крашенинников, уроженец Екатеринбурга, которому несколько месяцев назад пришлось бежать за границу. - Кроме того, многие люди знают, что значит быть в тюрьме и быть там несправедливо".

"Елена, жена бывшего милиционера Александра, иллюстрирует такое мнение: "Я не обязательно хочу, чтобы он был президентом, но как мать я считаю, что он имеет право на жизнь! И на то, чтобы выражать свои идеи...". Молодой 33-летний рабочий Илья Орлов также объясняет, что он не сторонник Навального, "но если мы позволим все это, коррупцию и убийство, то у нас нет никакого будущего". Расследования Навального, в том числе последнее о личном дворце президента, также имеют разрушительный эффект. Несмотря на попытки властей обезвредить эту бомбу - недавно они попытались представить дворец как гостиничный проект - самым популярным лозунгом после "Свобода" остается лозунг: "Путин - вор", - говорится в статье.

"(...) Для многих единственной надеждой является то, что ситуация не ухудшится, - признает Евгений Ройзман, харизматичный бывший мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. - Или то, что народное давление позволит ограничить фальсификации на следующих выборах. А для многих все это просто стало делом принципа и достоинства. Быть на стороне отравителей или нет...".