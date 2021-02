1 февраля 2021 г. Эндрю Креймер | The New York Times Экономический спад в России подрывает консенсус, защищавший Путина "(...) В Калининграде Александр Добральский вышел на улицу в знак протеста против ареста в прошлом месяце самого известного российского оппозиционного лидера. Но у него были и другие поводы для недовольства. "Как будто кто-то наступил вам на ногу и сказал: "Просто потрепите немного, - говорит Добральский, юрист, об экономических проблемах страны. - Как можно просто ждать, пока это закончится?" "Опросы общественного мнения в течение нескольких лет фиксировали изменения в национальных настроениях, на отход от того, что называли "Крымским консенсусом" - широкой поддержки президента Владимира Путина в связи с аннексией украинского полуострова. Теперь люди сосредоточены на своем разочаровании резким падением заработной платы и пенсий", - пишет The New York Times. "В России соперничество между "эффектом сплочения вокруг флага" (англ. rally-around-the-flag), порождаемого напористой внешней политикой Путина, и гневом по поводу пребывающей в спаде экономики, часто называют битвой между телевизором и холодильником: обращают ли россияне внимание на патриотические новости по телевизору или смотрят в свои пустые холодильники?" - говорится в статье. Сплочение вокруг флага больше не является противоядием против протеста, заметила в телефонном интервью Екатерина Шульман, научный сотрудник программы по России и Евразии в британском исследовательском институте Chatham House. Шульман ссылается на исследования в фокус-группах, свидетельствующих, что россияне, которым показали экономическую статистику о снижении заработной платы или обменном курсе рубля по отношению к доллару, с большей вероятностью выражали поддержку осторожной внешней политике, по сравнению с россиянами, которым изначально не показали экономические данные, отмечается в публикации. "Крымский консенсус был подорван рядом факторов. В 2014 году, в год, когда Путин аннексировал Крым, его рейтинги одобрения внутри страны резко возросли, несмотря на то, что европейские страны, США и другие ответили санкциями, которые создали угрозу для экономики России. Конфронтационная внешняя политика изначально была дико популярной, в то время как на то, чтобы экономические трудности попали в политику, потребовались годы, - пишет The New York Times. - Но финансовая стагнация, вызванная санкциями, сокращение иностранных инвестиций на фоне напряженности с Западом и низкие цены на нефть вынудили Кремль провести непопулярные меры, в том числе повышение пенсионного возраста для поддержки государственных пенсионных фондов. Средняя реальная заработная плата россиян с поправкой на инфляцию снижалась с начала украинского кризиса. Сейчас она на 10% ниже, чем семь лет назад". "Это сказывается на поддержке правительства Путина. На улицы вышел целый ряд оппозиционных групп, от коммунистов до правых националистов. "Если у вас еще нет места в системе, у вас нет шансов" найти работу, говорит Добральский. И, по мнению политологов, протесты неслучайно перекинулись из состоятельных городов - Москвы и Санкт-Петербурга - в отдаленные регионы России, которые острее переживают экономические трудности. (...) Эти отдаленные города и поселки когда-то считались очагами поддержки Путина". (...) "Конечно, протесты были спровоцированы чрезвычайными обстоятельствами, не связанными с длительным экономическим спадом в России", - пишет автор публикации, напоминая про арест Навального после возвращения в Россию и про обнародованное им видео. (...) "Я бы посмотрела на это с другой стороны, - отмечает политолог Шульман. - Когда меняются политические факторы, экономика также становится важной. Люди говорят: "Да, это произошло, и продукты тоже дорожают". Источник: The New York Times