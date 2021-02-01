Амазия или Аурика: как будет выглядеть новый суперконтинент?

"Через 200 млн лет материковые массы могут слиться воедино у экватора или у полюсов - что приведет к абсолютно другому климату", - пишет австрийское издание Der Standard.

"175-200 млн лет назад начала раскалываться Пангея, объединявшая всю сушу. Она была не первым сверхконтинентом в истории Земли - и не последним: в течение очень длительного цикла литосферные плиты отдаляются друг от друга, чтобы потом объединиться вновь. (...) Так, известно, что атлантическая "пропасть" между Северной Америкой и Европой становится все больше, что Австралия движется на северо-восток, а Африка расколется на две части вдоль Восточно-Африканского разлома".

"По словам геолога Рональда Блэйки из Университета Северной Аризоны, уверенные прогнозы можно делать лишь на ближайшие 15 млн лет и относительно уверенные - на ближайшие 85-100 млн лет. Впрочем, исключено, что в этот период времени образуется новый, всеобъемлющий суперконтинент. До образования новой Пангеи, вероятно, пройдет как минимум столько же времени, сколько прошло со времен существования предыдущей", - отмечает издание.

"Относительно следующего суперконтинента, который появится через 200 млн лет или более, существуют различные сценарии. (...) При наступлении одного из них, называемого Аурика, примерно через 250 млн лет все крупные материковые массы объединятся у экватора. Но возможно и обратное: экватор будет свободным, в то время как почти все бывшие континенты соберутся у Северного полюса. Лишь Антарктида снова сохранит свое положение у Южного полюса и станет одинокой, как никогда раньше. Этот сценарий под названием Амазия может наступить уже через 200 млн лет", - говорится в статье.

"При сценарии Амазия между полюсами не будет континентальных масс, которые направляли бы теплые океанические течения от экватора на север или юг. В результате в полярных регионах будет заметно холоднее, чем сегодня, и там будут располагаться обширные ледяные шапки. Этот лед будет увеличивать альбедо земной поверхности, то есть количество отражаемого ею солнечного света, и тем самым еще больше усиливать охлаждение. В целом будет немного земли, которую можно было бы использовать для выращивания продуктов питания (...) - хотя мысль о том, что через 200 млн лет будет существовать сельское хозяйство, и без того кажется несколько странной", - отмечает издание.

Совсем иначе будет выглядеть экваториальная Аурика. Физик Майкл Уэй из Института космических исследований Годдарда при NASA говорит о "бразильских пляжах" - но такой рай, вероятно, можно будет встретить лишь в прибрежных районах. "Во внутренней части Аурики будет царить не просто континентальный климат, как в Азии, а суперконтинентальный, то есть будет еще больше жары и засухи".

"В целом мир Аурики будет похож на сплошной парник, и не только на самом экваториальном континенте. Эта мощная континентальная масса будет поглощать большое количество солнечного света, в то же время на полюсах будет мало льда, который мог бы отражать свет, или его не будет вовсе. Согласно климатическим моделям Уэя, температуры на Аурике в среднем будут на три градуса выше сегодняшних", - говорится в статье.

"Исследователь также указывает на то, что в поиске пригодных для жизни планет речь идет лишь о том, может ли там существовать вода в жидкой форме. На основе своих моделей он показывает, насколько разными могут быть условия на одной и той же планете лишь в зависимости от того, как будут распределены материковые массы. Так, вода могла бы течь на 99,8% площади Аурики и лишь примерно на 60% площади Амазии. (...)Поэтому исследователь выступает за то, чтобы учитывать фактор распределения суши в оценке пригодности экзопланет для жизни", - передает Der Standard.