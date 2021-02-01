Людмила Улицкая: "У дракона еще есть зубы"

"Писательница Людмила Улицкая беспокоится за свою страну", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. В интервью изданию она рассказала о том, как оценивает протесты в России, чего, по ее мнению, боится Владимир Путин и является ли Алексей Навальный лучшей альтернативой ему.

"Общество однозначно стало активнее, - отметила писательница. - Раньше я редко наблюдала настолько единодушное возмущение гражданского общества".

Говоря об изменениях в протестном потенциале людей, Улицкая указала: "Главное изменение - это возраст протестующих. Теперь политически активными являются очень много очень молодых людей. И, возможно, также юмор - теперь люди смеются над "властью". Все эти утки и ершики показывают нам именно это: там, где больше смеются, меньше страха".

"Правителям подают четкий сигнал, что общество их не поддерживает. Но для критиков режима это, к сожалению, ничего не меняет. Властная элита по-прежнему не готова к диалогу с людьми. Вместо этого она задерживает организаторов протестов - а также случайных людей, мирно стоящих в толпе. Власть становится все более жестокой", - подчеркнула собеседница издания.

Отвечая на вопрос о том, чего боится Владимир Путин, Улицкая сказала: "Понятия не имею. Может быть, он чувствует приближение конца своей власти? По всей вероятности, он готовит для себя преемника, чтобы, как кукловод, иметь возможность управлять им из своего бункера. Все органы власти выполняют свои функции: полиция разгоняет протесты, избивая граждан дубинками, судьи готовятся к процессам в отношении людей, ходящих на митинги. Тюремные надзиратели, наверное, увеличивают количество мест в местах заключения. Что из всего этого получится, никто не может предсказать".

"Сама я испытываю ужасное чувство отвращения к руководству, которое выдумало такое представление, - прокомментировала писательница отравление Навального, его задержание в аэропорту и проведение судебного заседания прямо в отделении полиции. - И я думаю, это чувство разделяют со мной миллионы россиян".

По мнению Улицкой, если бы после отравления Навальный не вернулся в Россию, "это означало бы для него признание своего поражения. На мой взгляд, он поступил единственным возможным образом, потому что это единственно правильное решение для уважающего себя человека".

"Для очень многих людей в России Алексей - символ недовольства текущей властью. Но я не думаю, что он лучшая альтернатива Путину", - отметила писательница.

"Во главе России я хотела бы видеть образованных людей. Профессионалов, не имеющих связей с криминальными структурами, не одержимых демоном алчности. Но я боюсь, что этого не застану. Посмотрите только на новые разоблачения Навального: ужас! Впрочем, сегодняшних правителей, их уровень морали и понимание эстетики я и не представляла себе иначе", - сказала Улицкая.

Говоря о том, какую роль в сегодняшних событиях играет сфера культуры, писательница пояснила: "Сфера культуры - это широкое понятие, так как есть те, кто работает свободно, как я, а есть деятели искусства, зависящие от жалованья государства. Таким людям гораздо сложнее комментировать протесты и тем более участвовать в демонстрациях. (...) Есть разные деятели культуры. Одни прямо-таки преклоняются перед режимом, другие - подхалимы; им все равно, кто сейчас является главным. А есть честные люди, готовые высказывать свое настоящее мнение. В конечном итоге решающей будет сумма всех этих голосов. Но "власть" становится все более жестокой, и никто не хочет попасть в лапы садистов и мародеров".

"Недавно мы с волнением следили за событиями в Белоруссии, были даже немного воодушевлены. Но, по-видимому, несколько преждевременно: дракон еще не стер свои зубы. Он отлично глотает, жует и переваривает", - сказала Улицкая.