1 февраля 2021 г. Том Парфитт | The Times Россия начинает думать, что Путин - не единственный вариант "Россия не стоит на пороге революции. Но протесты в последние десять дней заставляют предположить, что значительная часть общества глубоко недовольна своими лидерами", - пишет The Times. (...) "Правда в том, что у Кремля по-прежнему много карт. В аппарате вооруженных сил и безопасности нет трещин; статистика митингов не критична; парламентская оппозиция правлению президента Путина давно подавлена; иностранная реакция слишком слаба, чтобы заставить чиновников и их друзей по бизнесу, таких как миллиардер Аркадий Ротенберг, опасаться за свои тосканские виллы и особняки в Найтсбридже. Ротенберг заявил, что он - истинный владелец так называемого путинского дворца, и есть подозрения, что он прикрывает своего старого друга", - пишет автор публикации Том Парфитт. "Путина не беспокоит глобальное осуждение. (...) Но в долгосрочной перспективе у Кремля есть проблема. Опросы показывают, что почти половина людей на недавних протестах пришла на них впервые. Опрос 446 человек на вчерашнем митинге в Санкт-Петербурге показал, что 76% были моложе 35 лет и почти 40% - моложе 25 лет. Это указывает, что более трети протестующих были маленькими детьми, когда Путин пришел к власти в 2000 году, или родились и прожили всю свою жизнь под его правлением (...)", - говорится в статье. "В конечном итоге судьбу России решит молчаливое большинство, которое было убеждено, что альтернативы Путину нет. (...) Однако это выглядит уязвимым. Одно время Кремль мог в значительной степени нейтрализовывать Навального, не допуская его на гостелевидение и позволяя ему участвовать в выборах, или делая вид, что его не существует. Сейчас он - часть мейнстрима. В нем россияне могут начать видеть жизнеспособную замену 68-летнему Путину. Изменения не за углом. Но, несомненно, они в перспективе", - предполагает автор публикации. Источник: The Times