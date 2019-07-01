Меньше работы, больше удовлетворенности? Как работа влияет на твое самочувствие

"40-часовая рабочая неделя все еще является стандартом. (...) Но сказывается ли она положительно на психическом самочувствии? В новом исследовании впервые был поставлен вопрос о том, сколько оплачиваемой работы будет достаточно для хорошего самочувствия, и был получен неожиданный результат", - сообщает немецкий журнал Focus.

В рамках исследования, опубликованного в научном журнале Social Science and Medicine, "с 2009 по 2018 год ученые исследовали 156 734 безработных в возрасте 16-64 лет, проживающих в Великобритании. По словам исследователей, риск возникновения проблем с психическим здоровьем сокращался на целых 30%, когда безработные начинали заниматься оплачиваемой деятельностью в течение 8 часов в неделю", передает издание.

"Доказательств того, что еженедельная занятость продолжительность более 8 часов оказывает дополнительное положительное воздействие на психическое самочувствие, исследователи не обнаружили. Их вывод: одного оплачиваемого рабочего дня продолжительностью восемь часов в неделю достаточно для того, чтобы чувствовать себя счастливым и довольным", - говорится в статье.

"Мы знаем, что отсутствие работы зачастую отрицательно влияет на самочувствие людей и негативно сказывается на их самовосприятии, статусе, управлении временем и чувстве общности. Теперь у нас есть представление о том, сколько оплачиваемой работы необходимо для того, чтобы занятость давала психосоциальные преимущества - и ее нужно немного", - отмечает доктор Брендан Бёрчелл, социолог Кембриджского университета.

"Таким образом, работать стоит не только ради денег, но и ради счастья", - заключает Focus.