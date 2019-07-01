"Авторитарные державы меняют правила международного порядка"

"Европа и США должны создать трансатлантический альянс, требует американский дипломат Виктория Нуланд. Только так они, по ее мнению, могут одержать верх над Китаем и Россией", - пишет немецкое издание Handelsblatt. С экс-помощником госсекретаря США по делам Европы и Азии побеседовал журналист издания Моритц Кох.

"Пошлины и санкции - любимые инструменты Трампа. Тревогу вызывает прежде всего то, что он использует их в равной степени как против соперников, так и против союзников. Он ведь угрожает не только Китаю, но и Европе. Мы не заинтересованы в том, чтобы отпугивать наших друзей", - отметила собеседница издания.

Решением проблемы, по ее мнению, может стать создание трансатлантического альянса. "Авторитарные державы становятся могущественнее и меняют правила международного порядка. Если мы, будучи семьей либеральных государств, не будем держаться вместе, а США при этом не возьмут на себя ведущую роль, мы предоставим авторитарным режимам еще больше возможностей для развития. Будь то Россия, которая вмешивается в наши выборы. Или Китай, который скупает наши системы электроснабжения, порты и оптоволоконные сети", - подчеркнула Нуланд.

В 2014 году россияне записали телефонный разговор Нуланд, в котором она нецензурно высказалась в адрес ЕС, и опубликовали его в интернете. "Мы определенно недооценили готовность России применять такие подрывные методы, - прокомментировала она в интервью. - И мы недооценили то, что с их помощью можно достигнуть: насколько хорошо удается россиянам включаться в наши дебаты и извлекать пользу из всего, что нас разобщает".

Обращаясь к теме строительства газопровода "Северный поток-2", Нуланд отметила: "Никто в США (...) не понимает "Северный поток-2". Он усиливает зависимость Германии от российского газа во времена, когда есть так много других возможностей - например, американский сжиженный газ или возобновляемые источники энергии".

"Я не считаю трансатлантическое партнерство игрой с нулевой суммой. Но оно станет таковым, если США введут санкции против ЕС и заставят его сопротивляться американской политике. То, что именно это сейчас происходит, является одной из крупнейших опасностей эры, в которой мы живем. При этом нам следовало бы объединить наши силы для того, чтобы поставить автократов на место", - заявила Нуланд.