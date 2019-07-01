"Измеритель насилия", инструмент, который измеряет уровень насилия в семейной паре

"Эта маленькая линейка с делениями от зеленого до красного позволяет оценить насилие в семейной паре. Унижения, манипуляции, избиения, изнасилования... Все ситуации представлены в сжатом виде. Цель: помочь женщинам, ставшим жертвами насилия, осознать свою ситуацию. И обратиться за помощью", - пишет журналистка Le Figaro Софиан Зайдзуне.

"Наслаждайся", "будь бдительной, остановись", "защити себя, попроси о помощи". Это три основных уровня "измерителя насилия", маленькой линейки с делениями, которые переходят от от зеленого цвета к ярко-красному, от здоровых отношений к опасной ситуации. Изначально такой инструмент был запущен в конце 2018 года Элен Бидар, коммунисткой и помощницей мэра Парижа по вопросам гендерного равенства, борьбы с дискриминацией и правами человека. (...)", - говорится в статье.

"Измеритель насилия направлен на то, чтобы помочь жертвам семейного насилия осознать свое положение. Это позволяет "жертвам половых преступлений, насилия или шантажа внутри своей пары защитить себя, обратившись за помощью или сообщив о подобных фактах", - написал в Twitter пресс-секретарь министерства юстиции Юсеф Бадр.

"Все возможные ситуации четко и коротко изложены по шкале от 1 до 24, - описывает журналистка. "Твои отношения здоровые, когда он доверяет тебе", "уважай свои решения и свои вкусы". "Когда он шантажирует тебя, если ты отказываешься делать что-то, происходит насилие", "он над тобой публично насмехается", "контролирует твои прогулки, одежду, макияж". "Ты находишься в опасности, когда он угрожает совершить самоубийство из-за тебя", "толкает, шлепает, трясет, бьет тебя", "заставляет тебя заниматься сексом" или "угрожает тебе оружием".

"Помимо социальных служб, больниц и ассоциаций, "измеритель насилия" использовался в лицеях в сотрудничестве с центром Hubertine Auclert, региональной организацией в Иль-де-Франс, ответственной за продвижение гендерного равенства. В то время как начиная с января 70 женщин были убиты своими нынешними или бывшими мужьями, цель состоит в том, чтобы повышать осведомленность о домашнем насилии с самого раннего возраста", - говорится в статье.