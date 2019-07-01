G20 завершился без отхода назад и без настоящего продвижения вперед

"Саммит G20 в Осаке в Японии был посвящен танцу одного танцора - президента Дональда Трампа, действовавшего изолированно и по вопросам торговли, и по климату, а также по подрыву многостороннего подхода, гарантом которого старается быть G20", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Осаке Филипп Эснар.

"Торговля и климат господствовали на двухдневной встрече G20, которая завершилась в субботу 29 июня, когда была выпущена итоговая декларация, отражающая скорее подтверждение обязательств, принятых на предыдущих саммитах, в Буэнос-Айресе в 2018 году и Гамбурге в 2017 году, нежели реальных достижений. Что касается торговли, то долгожданная встреча Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина в субботу завершилась перемирием. Как и в Буэнос-Айресе, обе стороны договорились возобновить переговоры в июле, чтобы попытаться ослабить возникшую между ними торговую напряженность, которая угрожает загрязнить политическое поле", - указывает автор статьи.

"Объявления о том, что два лидера возобновят переговоры, ожидали остальные участники саммита, и, как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, "худшего удалось избежать", все же признавая, что "этого недостаточно". Фактически, в итоговой декларации содержится призыв к реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и сохранению открытых рынков, без ясно выраженного отказа от протекционизма", - передает Le Temps.

"В отношении климата было принято то же заключение, что и в Буэнос-Айресе: 19 стран, подписавших Парижское соглашение 2015 года о климатических изменениях, еще раз подтвердили, что оно носит необратимый характер. Без участия США, которые "напомнили о своем решении выйти" из этого соглашения, поскольку "оно причиняет ущерб американским трудящимся и налогоплательщикам", - говорится в статье.

"В конце двух напряженных и трудных дней премьер-министр Японии Синдзо Абэ, хозяин встречи, тем не менее, приветствовал прогресс в параллельных темах, таких как цифровая экономика - в рамках "OsakaTrack" было принято решение о защите свободного движения данных, а также продвижение гендерного паритета и даже борьба с загрязнением океанов пластиком, то есть в таких вопросах, которые были смазаны из-за приоритета торговли и климата", - отмечает журналист.

"Саммит в Осаке также знаменовал собой разногласия в отношении политических ценностей. Российский президент Владимир Путин воспользовался интервью изданию Financial Times 28 июня, чтобы атаковать либеральный порядок, который ранее отстаивал G20, и за такую точку зрения его публично осудил в первый день саммита президент Европейского совета Дональд Туск. Однако эти новые дебаты не могут скрыть того факта, что подобную неприязненность, афишированную Владимиром Путиным, разделяют такие популистские лидеры, как президент Бразилии Жаир Больсонаро, и, в некотором смысле, Дональд Трамп", - резюмирует автор публикации.