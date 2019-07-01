Россия опережает США в гонке за глобальное влияние, утверждается в исследовании Пентагона

США плохо подготовлены к противодействию все более дерзкой политической войне, которую ведет Россия с целью подрыва демократии, предупреждают Пентагон и независимые стратеги в новом детальном докладе, передает Politico.

"В более чем 150-страничном официальном документе, подготовленном для Объединенного комитета начальников штабов, с которым удалось ознакомиться Politico, говорится, что США все еще недооценивают масштабы агрессии России, которая включает использование пропаганды и дезинформации для оказания влияния на общественное мнение в Европе, Центральной Азии, Африке и Латинской Америке. Исследование также указывает на опасность растущего сближения России и Китая, которые разделяют страх в отношении международных альянсов США и склонность к "авторитарной стабильности", - говорится в публикации.

"(...) В интервью Politico другие источники, наблюдающие за Россией, высказались в поддержку выводов доклада о том, что США должны улучшить свою игру", - отмечает издание.

"Россия атакует западные институты более изощренными и стратегически осторожными способами, чем это осознают многие, - отметила Наталья Арно, президент фонда "Свободная Россия", антипутинского вашингтонского аналитического центра, который недавно завершил собственное исследование усилий России, нацеленных на подрыв Запада. - Эти атаки могут казаться более незаметными и хитрыми, но они столь же разрушительны, так как оказывается влияние на правительства, изменяются законы, подрываются правовые решения, создаются препятствия для правоохранительных органов, и маскируется военное вмешательство".

"Незасекреченная "Стратегическая многоуровневая оценка" является четким предупреждением военного истэблишмента гражданским лидерам об угрозе для национальной безопасности, которая, как опасаются стратеги, в конечном итоге может привести к вооруженному конфликту, если ее оставить без контроля", - указывает газета.

"В этой среде экономическая конкуренция, кампании влияния, военизированные действия, кибер-вторжения и политические войны, вероятно, станут более распространенными, - пишет контр-адмирал ВМФ Джеффри Черевко, заместитель директора Объединенного комитета начальников по глобальным операциям, в предисловии к докладу. - Такие противостояния увеличивают риск ошибочного восприятия и просчетов между державами, обладающими значительной военной мощью, что может впоследствии повысить риск вооруженного конфликта".

"В докладе Пентагона, который не получил широкого распространения, оцениваются намерения России в попытке понять, что движет ее стратегией, перечисляется ряд злонамеренных действий, приписываемых России в таких разных регионах, как Африка и Арктика, и излагается, каким образом Соединенные Штаты могли бы усилить свой ответ. Среди прочих шагов, доклад рекомендует, чтобы Государственный департамент инициировал более агрессивные "операции по оказанию влияния", нацеленные, в том числе, на то, чтобы посеять разногласия между Россией и Китаем", - пишет Politico.

"(...) Тем не менее, в докладе выражается сожаление по поводу отсутствия в Соединенных Штатах единой позиции, в свою очередь, из-за отсутствия координации или согласия между органами исполнительной власти и Конгрессом, - отмечается в статье. - Белинда Брэгг, научный сотрудник NSI, государственной консалтинговой фирмы, специализирующейся на исследованиях в области социальных наук, добавляет в исследовании, что "нам нужно лучше формулировать интересы и стратегию США как для себя, так и для других".

"Но для этого необходимо прийти к соглашению о том, каким должен быть месседж Соединенных Штатов, указывает Анна Борщевская, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, написавшая в докладе главу об усилиях России по установлению контроля как над правительствами, так и над оппозиционными силами в Африке. "Нам по-прежнему есть, что сказать, но поскольку мы настолько поляризованы и сомневаемся в себе, у нас есть проблема нарративного характера, - сказала Борщевская в интервью. - А у России нет".

"(...) В докладе также озвучивается тревога по поводу того, что авторы считают зарождающимся антиамериканским альянсом России и коммунистического Китая, которые традиционно были жесткими конкурентами несмотря на то, что находились по одну сторону идеологического раскола эры холодной войны. Шаги по противостоянию этому альянсу могут включать в себя усилия, нацеленные на то, чтобы посеять недоверие России к растущей силе Китая на восточной периферии России, а также к экономическим и инфраструктурным проектам Пекина на нескольких континентах", - говорится в публикации.

"Мировая система и влияние Америки в ней изменятся в корне, если союз Москвы и Пекина станет более тесным", - предупреждает написавший одну из глав доклада Джейсон Уерчан, который работает в стратегическом подразделении Европейского командования ВС США, военном штабе, отвечающем за сдерживание российских вооруженных сил.

С другой стороны, в оценке отмечается острая необходимость сотрудничества с Россией в ключевых областях, особенно в сфере ядерного оружия. "Ясно, что имеется угроза нового витка гонки вооружений, - указывает другой участник исследования Пентагона, Джон Аркилла, директор Военно-морской школы последипломного образования. - Соединенные Штаты могут либо принять это, надеясь опередить россиян, либо попытаться предотвратить столь дорогостоящую конкуренцию с помощью пересмотренной политики контроля над/сокращения вооружений. (...) Также эффективным шагом стало бы повторное рассмотрение предложения Рональда Рейгана, сделанное России еще в 1980-х годах, о проведении совместных исследований по противоракетной обороне".

(...) Признавая, что бывший президент Барак Обама потерпел неудачу в своей попытке "перезагрузки" с Россией (...), Аркилла пишет, что "пока еще не слишком поздно для такого шага. В конце концов, Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Россией в космических операциях. Неужели это мост слишком далек, чтобы надеяться на дальнейшее сотрудничество на земном уровне?"

"Самым большим препятствием на пути амбиций Путина может стать русский народ, говорится в исследовании, которое указывает на свидетельства глубокой общественной настороженности в отношении внешней политики Москвы, включая вторжение на украинский полуостров Крым в 2014 году, военную поддержку российских сепаратистов и "заявления Кремля о том, что США представляют собой надвигающуюся внешнюю опасность ", - пишет Politico.

"Данные опросов, собранные для исследования Томасом Шерлоком, профессором Военной академии США в Вест-Пойнте, свидетельствуют об "относительно слабом одобрении [российским] обществом внешней позиции с применением силы, включая вмешательство в "ближнее зарубежье" для сдерживания американской мощи или защиты русскоязычного населения от предполагаемой дискриминации", - говорится в статье.

"В докладе утверждается, что даже российская элита скептически относится к стратегии Путина. "Хотя и элиты, и представители массовой общественности поддерживают восстановление статуса России как великой державы, они часто дают определение великой державе и ее приоритетам больше в плане социально-экономического развития, чем в плане выработки и демонстрации жесткой силы, - говорится в нем. - Эти интересы все больше вступают в противоречие с кремлевскими".