Почему пожилые люди, которым уступают сидячие места в транспорте, чувствуют себя задетыми

"Уступать сидячие места в метро или автобусе более пожилому человеку считается проявлением вежливости, которая может быть не очень хорошо воспринята. Причина тому: представления о старости", - пишет журналистка Дафне Лепортуа в издании Slate.fr.

"В первый раз, когда 62-летнему Эрве, профессору литературы в университете, уступили место в трамвае Дижона, он сразу же возразил: "Но я же не старый!"

А когда молодой человек лет двадцати встал, при виде того, как Эрве садится в поезд, спросил его: "Месье, вы хотите сесть?" - это вызвало у него "шок": "Я вышел из себя помимо своей воли. Меня раздражало то, что этот молодой человек был симпатичным, и я дал ему понять, что он совершил бестактность".

Известный французский журналист Бернард Пиво в главе "Старение" своей книги "Слова моей жизни" (издательство Albin-Michel, 2011) рассказал об аналогичном опыте: "Когда в метро впервые одна девушка поднялась, чтобы уступить мне место, я чуть не дал ей пощечину".

Такое поведение обладает зеркальным эффектом, отмечает социолог Мишель Билье, специалист по старости, который пользуется возможностью процитировать поэта Жака Превера: "В зеркале других мы иногда узнаем себя".

Именно так анализирует происходящее Эрве: "Мы не признаем того, что стареем; нас этому неизбежно учат другие. Я не идиот и понимаю, что у меня сейчас совсем не та физическая форма, что раньше, но это не очень хорошая новость, когда ты узнаешь от других о том, что находишься в уязвимом положении несмотря на то, что чувствуешь себя сильным и целый день читал лекции".

"То, что нам уступают место, на самом деле как бы идентифицирует нас как одно из лиц, имеющих право первоочередности, потому что они воспринимаются, часто справедливо, как более уязвимые или, по крайней мере, испытывающие большие трудности в положении стоя: это инвалиды войны, незрячие гражданские лица, люди с ограниченными возможностями, калеки, беременные женщины и лица, сопровождающие детей до 4 лет, лица в возрасте 75 лет и старше", - поясняет автор статьи.

"Когда я слепой или в инвалидной коляске, я понимаю, кто я есть, и знаю, что это понимают другие", - уточняет социолог Серж Герен, который занимается вопросами, связанными с пожилыми людьми.

"Возраст - это нечто иное. Есть фактический возраст, который зависит от года нашего рождения, возраст, который мы ощущаем внутри себя, и возраст, на который мы хотим выглядеть", - указывает портал.

"Нас словно отсылают к тому представлению о себе, которое мы не хотим видеть и с которым мы ощущаем себя некомфортно", - утверждает социолог Мишель Билле.

Об этом свидетельствует выражение "старый хрыч", означающее нечто никчемное, бесполезное, неэффективное, устаревшее и имеющее другие оскорбительные синонимы. "Это неуважение к возрасту, не знаю, как сказать иначе!" - восклицает социолог. Подтверждением чему служит обилие продуктов не для "красоты", а - важна терминология - "против морщин" и даже "антивозрастных". "Я все никак не дождусь, когда какой-нибудь бренд скажет "подчеркните свои морщины", - сокрушается специалист.

"Стариков и старух настолько обесценивают оттого, что "старость - это период жизни, приближающий нас к смерти, это неоспоримо, и по этой причине она вызывает страх", -продолжает Мишель Билле.

Такое же ощущение испытывает Эрве: "Создается впечатление, что ты уже относишься к поколению тех, кто скоро умрет, это странный эффект".

Словно подводя итог, Серж Герен, соавтор вместе с Пьером-Анри Тавойо книги "Война поколений произойдет?" (издательство Calmann-Lévy, 2017) формулирует это так: "Сам факт того, что нам уступают место, подобен тому, как если бы из всех пассажиров поезда именно к нам пришли с прижизненным договором о похоронах".

"К счастью, несмотря на очень негативное общественное видение старости, такое восприятие со временем эволюционирует, потому что в конечном итоге мы "примиряемся с таким представлением о себе" и признаем, не раздражаясь, что мы становимся старше, подчеркивает Мишель Билле. Результат: жест жалости воспринимается иначе и становится выражением поддержки, дружелюбия и соучастия", - говорится в статье.