Почему Путин ненавидит либерализм

"Российский президент атакует миграционную политику и подразумевает правовое государство", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права", - заявил Владимир Путин в интервью Financial Times. "Нет, либеральная идея такого не предполагает", - комментирует журналист Эрик Фрей. "Атаки Владимира Путина на либерализм в интервью Financial Times примерно настолько же соответствуют истине, как и твиты Дональда Трампа. Это не случайно: правые популисты всех стран постоянно преувеличивают и вводят в заблуждение для того, чтобы донести свое послание до народа", - говорится в статье.

"Также и у того, что российский президент выбрал именно миграционную политику Ангелы Меркель для того, чтобы заявить о несогласии с идеологией, которая не вписывается в его мышление категориями силы, есть хорошая причина: так он наступает на Ахиллесову пяту либерализма, - указывает Фрей. - Спустя 30 лет после победы над коммунизмом западная система ценностей, ориентированная на рыночную экономику, правовое государство и права человека, пробивает себе дорогу к демократической легитимности сквозь тему миграции".

Со времен миграционного кризиса 2015 года все больше людей борются за сохранение своего сообщества и самобытности, продолжает издание. "Хотя нигде в Европе и в США не ходят толпы грабящих и убивающих беженцев, идея о том, что либеральные элиты хотят именно этого или же проявляют терпение из-за неправильного идеализма, укрепилось среди широких масс населения (...)", - отмечается в статье.

"Этот скрытый страх перед изменениями играет на руку как Путину, так и Трампу, который строит на отпоре мигрантов всю свою кампанию по переизбранию, а также правым популистам Европы", - указывает Фрей.

В успехе такой риторики есть доля вины и либеральных элит, что показали, например, недавние предвыборные дебаты демократов. "Почти все кандидаты требуют политики предоставления убежищ, которая была бы намного либеральнее той, что вел Барак Обама. Это вода на мельницу Путина - и причина для радости Трампа".

Либерализм не символизирует открытые границы и беззаконие - он означает "справедливость, правила, а также ограничение произвола и личной власти. Вероятно, в этом и заключается настоящая причина того, почему Путин и Ко хотят объявить либеральную идею умершей", заключает Der Standard.