В России развивается новая протестная культура

"Долгое время гражданское общество было в России слабым, но сейчас это меняется: все больше россиян протестуют не против политики, а за решение социальных проблем", - пишет Оливер Бильгер на страницах немецкого издания Der Tagesspiegel.

В частности, уже на протяжении нескольких месяцев люди протестуют против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес в Архангельской области. Сюда планируется свозить мусор из Москвы - "далеко от центров мусор не будет бросаться в глаза - таким, вероятно, был план". "Информация о проекте по сей день скудная, вероятно, играют роль неясные коммерческие интересы", - отмечает издание.

"Нам грозит экологическая катастрофа", - предостерегает Людмила Соснина, пенсионерка, участвующая в протесте против строительства полигона. Она опасается, что построенная на болотистой местности Шиеса мусорная свалка может отравить весь регион. Что, если химикаты, например, из старых батареек, просочатся в землю и по ручьям и рекам попадут в Белое море? Экологи предупреждают о "Чернобыле замедленного действия", - передает Бильгер.

"Протесты - новое явление для нашего региона", - говорит активистка Надя Иниева. Еще год назад, когда в России была приняла спорная пенсионная реформа, сопротивление было относительно маленьким. Почему сейчас все иначе? Предположительно потому, что речь идет о региональной проблеме, считает Иниева. Люди беспокоятся о своих непосредственных условиях жизни".

"Российское гражданское общество давно является слабым и сброшенным со счетов, граждане пассивны, - указывает Бильгер. - Но теперь больше людей выходят на улицы, чтобы оказать сопротивление решениям правительственных органов. При этом новые российские протестующие получают ранее неизвестный для них опыт: их активность имеет успех".

Так, протесты против бесцеремонных действий властей привели в июне к освобождению журналиста Ивана Голунова. После демонстраций в Екатеринбурге против строительства храма в парке власти пообещали найти альтернативные площадки для строительства. Также после протестов суд запретил китайской компании строить завод по розливу питьевой воды на Байкале, говорится в статье.

"Социологи наблюдают стремительно растущее число социальных протестов. Речь идет об экологии, растущей стоимости жизни, образовании и медицинском обеспечении. В первом квартале число подобных протестов увеличилось почти вдвое, количество политических акций сократилось. Новые протестующие требуют не изменения системы, а улучшений в их непосредственной среде жизни. Они хотят, чтобы политики услышали их голос, что до это было редким явлением", - пишет издание.

Протесты в Архангельске Андрей Колесников из Московского Центра Карнеги называет "источником нового гражданского общества", передает Бильгер. "Люди активнее приобщаются к политической жизни, чем еще два, три года назад", - говорит он. По мнению Колесникова, граждане более упорны, чем в прошлом, и подчас более агрессивны, некоторые из них готовы к конфликтам с полицией. По его словам, растет риск того, что количество подобных протестов увеличится и в других регионах страны".

"Все это, говорит Колесников, становится растущей проблемой для системы. В течение почти 20 лет под руководством Владимира Путина негласно считалось, что народ держится в стороне от политики. Теперь люди добиваются того, чтобы их услышали. Структуры власти должны быть готовы к этому новому для гражданского общества времени - с непредсказуемыми на сегодняшний момент последствиями", - пишет Der Tagesspiegel.