Российские наемники: трагедии Вагнера в песках пустыни

"Между Триполи и Бенгази воюют и российские наемники из печально известной группы Вагнера, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. - Они также воюют и в Центральной Африке, и в Сирии, и на Донбассе, и...".

"Когда на Донбассе они брали штурмом укрепление противника, они предварительно стреляли в воздух, чтобы дать украинцам возможность отступить. "Нам было их жаль, - сказал Алексей в разговоре с новостным порталом ura.ru. - Это же наша славянская кровь". Но в Сирии он и его товарищи имели дело с наемниками из Туниса, Ливии или Судана. "Террористами с чужой, агрессивной идеологией. Лучше уничтожить их там, прежде чем они появятся в России", - передает журналист Штефан Шолль.

"Алексей, бывший кадровый офицер и предприниматель, настаивает на том, что он не наемник, а "доброволец". Хотя в Сирии он воевал за 2-4 тыс. евро в месяц в пересчете на европейскую валюту, а до этого на Донбассе. Он служил в "ЧВК Вагнера", которая официально не существует. Однако, по оценке экономического портала РБК, ее годовое содержание обходится минимум в 60 млн долларов - включая компенсацию в размере 60 тыс., которую фирма выплачивает за каждого погибшего".

"Как сказал другой боец "Вагнера", бывший российский капитан ВДВ с позывным "Омен", в интервью белорусскому телеканалу "БелСат", группа изначально состояла из профессионалов со специальным образованием и опытом ведения боевых действий. Очевидно, уже тогда "Вагнер" выполнял рискованные задачи на самом переднем фронте. По словам Омена, в бою в окружении у Дебальцево в начале 2015 года группа потеряла около 40 человек".

"Известным военное подразделение, в котором также служат белорусы, молдаване и сербы, стало в Сирии. Официально Москва использует там кроме военных советников и полицейских практически только военную авиацию. Но сирийские сухопутные войска неоднократно оказывались неспособными завоевать подвергшиеся бомбардировкам позиции. Тогда "ЧВК Вагнера" стала штурмовой группой и, говорят, ее бойцы взяли при тяжелых потерях Алеппо и дважды Пальмиру".

По данным ООН, с 2018 года 1,2 тыс. российских наемников поддерживают в Ливии командира ополченцев Халифу Хафтара, которому приписывают близость к Кремлю. Однако Кремль, как и Евгений Пригожин, которого многие СМИ называют владельцем группы Вагнера, отрицают любую связь с частной армией.

"Для Пригожина наемники обучают ополченцев в Судане, охраняют политтехнологов на Мадагаскаре или золотые прииски в Центральноафриканской республике. "Я не вижу, какие реальные интересы есть там у России", - удивляется московский военный эксперт Александр Гольц. "На протяжении 5 лет наши органы безопасности препятствуют тому, чтобы парламент легализовал частные военные компании, - говорит Гольц. - К счастью. Иначе когда-нибудь сотни деклассированных профессиональных бойцов нагрянули бы в Россию".

"Однако модель Вагнера служит примером остальным, - пишет издание. - По данным телеканала "Дождь", в последние годы было учреждено несколько других частных военных подразделений, среди них "Патриот" с более обученными и хорошо оплачиваемыми бойцами, за которым якобы стоит министерство обороны. "Патриот" конкурирует с "Вагнером" в Сирии и на центральноафриканских золотых приисках. Это незаконные вооруженные группы, за действия которых за границей, как и за их погибших, государству нет необходимости брать на себя ответственность".

"В интернете появились российские видео, на которых четыре солдата молотком дробят конечности лежащему на земле арабу, горланя, стреляют ему в нижнюю часть живота, а затем лопатой и ножом отрезают ему голову и руки. Они говорят на русском без акцента, а на груди мужчины они написали кириллицей буквы ВДВ, облили труп бензином и подожгли... По данным сирийского оппозиционного портала Jesr Press, жертвой стал сирийский дезертир. По данным "Новой газеты", видео было снято в 2017 году на территории оккупированного "вагнеровцами" нефтяного объекта. Одним из мужчин якобы является бывший полицейский из Ставрополя, который поступил на службу в ЧВК. Власти до сих пор не видят причин для расследования", - пишет Frankfurter Rundschau.