1 июля 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times Российские интернет-звезды отворачиваются от Путина "Ксения Хоффман, российский видео-блогер, рассказывает, как в марте другой блогер передал ей предложение: не заинтересована ли она в том, чтобы разместить пост в Instagram с упоминанием предстоящего референдума по поправкам президента Владимира Путина к Конституции? "Они хорошо заплатят за это", - сказал ей тот блогер. По словам 22-летней Хоффман, она отклонила предложение. Впечатление того, что ты транслируешь месседж Кремля, говорит она, все больше рискует испортить имидж интернет-инфлюенсера. А это имеет "серьезные последствия для продаж рекламы", - пишет The New York Times. "Общественное настроение действительно изменилось", - подчеркивает Хоффман, у которой 800 тыс. подписчиков на YouTube. "Среди конституционных поправок в голосовании есть такая, которая закладывает правовую основу для того, чтобы Путин оставался у власти до 2036 года. Кремль выглядит уверенным в победе на референдуме, который заканчивается в среду, но его производящая впечатление отчаянной борьба в последние недели за то, чтобы уговорить россиян проголосовать, обнажает более фундаментальную проблему: для многих Путин потерял свою ауру непоколебимого и незаменимого лидера своей страны", - утверждает газета. "Падающий рейтинг одобрения Путина рассказывает часть истории, но его ослабевающее положение в российской поп-культуре более ярко подчеркивает его неспособность наладить связь с простыми россиянами. Он все еще может быть неизбежным, но он больше не вдохновляет. На государственном телевидении его освещают во все более агиографическом духе - в воскресенье вечером в прайм-тайм выходит передача, которая называется "Москва. Кремль. Путин" - но он больше не крут", - пишет The New York Times. "И знаменитости, многие из которых долгое время находились в симбиотических отношениях с власть имущими, подвергаются гневу своих фанатов, когда складывается впечатление, что они подчиняются линии Кремля. "Те артисты, которые беспокоятся о своей репутации в обществе, - говорит давний российский музыкальный критик Артемий Троицкий, - начали тихо уклоняться от государства". (...) Было время, когда "тщательно срежисированные трюки Путина в голливудском стиле - катание топлесс на лошади, подводное погружение в батискафе - согласовывались с напористым имиджем, который он пытался производить в геополитике, и с широко распространенным среди россиян ощущением, что стране пора выступить против Запада", говорится в статье. "Мы с вами за него всей страной, - гласил сингл звезды хип-хопа Тимати от 2015 года. - Вы знали, он крутой супергерой". "Но за последние два года, согласно опросам общественного мнения, мобилизующая сила конфликта России с Западом поблекла, сменившись растущим беспокойством по поводу экономического и политического направления страны. Этот сдвиг прослеживается в усилении антипутинского уклона в российской поп-культуре, где интернет посягнул на прежнюю монополию государственного телевидения на массовые развлечения", - отмечается в публикации. "Эти погружения в батискафе уже не так занимательны", - говорит Татьяна Столяр, сооснователь популярного источника новостей о селебрити-культуре "Антиглянец" в мессенджере Telegram. Издание напоминает, что когда в преддверии выборов в Мосгордуму Тимати записал еще один прокремлевский сингл - "Я не хожу на митинги, не втираю дичь" - его музыкальный клип успел набрать 1,4 млн дизлайков на YouTube, пока рэпер не удалил его. (...) "Пандемия ускорила сдвиг в общественном мнении, и это совпало с конституционным референдумом Путина, когда ему было нужно мобилизовать общественность. Однако учитывая, что страна занимает третье место в мире по количеству заражений и страдает от экономических последствий, руководство Путина находится под огнем критики". "Максим Галкин, ведущий комик на государственном телевидении, подколол Кремль в своем аккаунте в Instagram, у которого более 8 млн подписчиков", - пишет издание, напоминая про пародию Галкина на телефонный разговор между Путиным и мэром Москвы, которые обсуждают механику разрешения людям выходить на прогулки во время карантина. (...) "Молодые люди, которые раньше были одними из самых ярых сторонников Путина, в значительной степени откачнулись в другую сторону. В декабре 2017 года независимый социологический "Левада-центр" зарегистрировал 81-процентный рейтинг одобрения Путина, а среди россиян в возрасте от 18 до 24 он составлял 86%. К маю этого года рейтинг Путина снизился до 59% в целом - и до цифры лишь в 51% среди 18-24-летних. "Это усиливается интернетом, - говорит заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков об отходе молодежи от Кремля, - на фоне общей усталости от Путина". (...) "Очевидная попытка правительства опереться на онлайн-знаменитостей, чтобы получить голоса молодежи, возымела обратный эффект, когда некоторые из тех же инфлюенсеров обнародовали эту информацию. Эрик Китуашвили, авто-блогер с почти 4 млн подписчиков, заявил, что ему предложили 100 тыс. долларов в обмен на то, чтобы убедить фанатов проголосовать. Катя Конасова, которая оценивает косметические продукты и сайты онлайн-покупок для своих 837 тыс. подписчиков на YouTube, утверждает, что ей предложили 14 тыс. долларов за "положительный" намек на то, что поправки будут полезны для "материнства и детства". (...) Правдивость этих утверждений (...) нельзя подвергнуть независимой проверке, но сам факт того, что о них рассказывает ряд лайфстайл-блогеров, имеющих большое количество подписчиков, свидетельствует о настроении общественности. Конасова, которая отказалась предоставить комментарии для этой статьи, сообщила в видео на YouTube, что предложение ей поступило от неизвестного источника "окольными путями, через знакомых моих знакомых". "Ты знаешь свою аудиторию", - сказала в электронном письме Елена Шейдлина, еще одна звезда Instagram с миллионами подписчиков. "Для меня очевидно, что репутация любой творческой личности, которая находится в прямом публичном контакте с властями, - сказала она, - становится объектом нападок аудитории, и это начало происходить совсем недавно". (...) В написании статьи приняли участие София Кишковски и Олег Мацнев. Источник: The New York Times