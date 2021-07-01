Отравлен был не только Навальный

"Расследование Bellingcat показывает: российская спецслужба ФСБ осуществила несколько отравлений. По меньшей мере, три из них закончились летальным исходом", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У Дмитрия Быкова на все есть ответ, столь же убедительный, сколь и остроумный. Даже на то, что правители России, судя по всему, пытались отравить его, писателя, поэта, критика и журналиста. "Моему авторскому самолюбию льстит, что я так сильно им не нравлюсь", - прокомментировал Быков последнее разоблачение расследователей из Bellingcat".

"Они выяснили, что Быков стал мишенью государственных убийц, как и другие критики президента Владимира Путина, но не только они. Путинский режим радикализируется и одновременно становится все более токсичным, по-видимому, располагая при этом даже эскадроном смерти спецслужбы ФСБ", - указывает журналист Фридрих Шмидт.

"53-летний Быков - самый значительный из ныне живущих российских сатириков, мастер остроумных комментариев, - пишет издание. - (...) "Я понял, что железный занавес - это такое оптимальное состояние для России, - сказал он в интервью "Дождю", говоря о закрытии границ во время пандемии. - Мне кажется, что возвращение к железному занавесу в России - это как возвращение зимы. Зимой мы понимаем, что это наша нормальная среда. И зимой мы счастливы. Наша русская кровь на морозе пищит. Вот пребывание при замкнутых границах - это наша нормальная экзистенциальная ситуация".

"Неудивительно, что Быков, со своим наметанным взглядом на историю тоталитаризма и энциклопедическими литературными познаниями, давно является противником Путина: его юмор работает не скальпелем, а молотком. Более того, судя по тому, что известно, президент обидчив и злопамятен", - отмечает FAZ.

"В богатом творчестве Быкова есть много острых стихов о Путине. На волне протестов против фальсификации выборов и возвращения Путина на пост президента после пребывания на посту премьер-министра почти десять лет назад Быков был одним из главных ораторов. На плакате того времени тучный публицист с улыбкой Диониса изображен с плакатом. "Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит", - гласит надпись на нем, сопровождаемая изображением лодки и страдающего животного".

"Первая часть высказывания ссылается на замечание, которое Путин, будучи премьер-министром, сделал в Госдуме в 2011 году, призвав оппозицию сохранять спокойствие. Вторая часть - это насмешка над Путиным, сказавшим однажды, что в молодости его поразило, как загнанная в угол крыса внезапно перешла в атаку", - поясняет издание.

"Расследование Bellingcat показало, что Быков, предположительно, стал жертвой атаки с использованием яда, совершенной теми же злоумышленниками из спецслужбы ФСБ, что отравили Навального. В апреле 2019 года публицист потерял сознание на внутреннем рейсе из Екатеринбурга в Уфу с теми же симптомами, что и Навальный, который упал в обморок на внутреннем рейсе из Томска в Москву в августе прошлого года. (...) Даже в их спасении есть параллели. Самолет Навального совершил экстренную посадку в Омске, где врачи высказывали разные причины его комы, прежде чем спасательный самолет доставил его в Германию. (...) Быков же был доставлен в Москву из Уфы спасательным самолетом, посланным критикующей Кремль "Новой газетой", посадку которого власти изначально пытались предотвратить. (...) Сначала говорили, что Быков перенес инсульт, потом, как и в случае с Навальным, появился букет других объяснений", - говорится в статье.

"После отравления Навального Bellingcat и его партнеры по расследованию восстановили, кто и когда находился рядом с политиком. (...) Так они раскрыли работу предполагаемого "эскадрона смерти". Они наткнулись на группу химиков из института ФСБ и агентов из отдела "по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом".

"Агенты также регулярно следили за Быковым в течение почти года до инцидента в самолете. Расследователи предполагают, что яд был нанесен на одежду Быкова еще в гостиничном номере в Новосибирске, предположительно на футболку. (...) Быков, вероятно, надел футболку только через три дня в Екатеринбурге; не исключено, что поэта спасло то, что футболку сняли с него в машине скорой помощи", - передает FAZ.

"Если Быков тоже был отравлен "Новичком", то неудивительно, что в России яд не обнаружили. Это боевое вещество покрыто государственной тайной, в России оно тоже запрещено. В 1995 году в Москве был смертельно отравлен банкир, скончались также его секретарь и судмедэксперт. После сложного расследования было установлено, что изначально "неизвестное" вещество обладало свойствами боевого вещества из группы "Новичок" - и даже тогда из соображений секретности в судебных материалах все еще говорилось о "веществе типа VX", американо-британском нервно-паралитическом яде".

"В то время химик, участвовавший в разработке вещества, продавал небольшие дозы "Новичка" преступникам; он был осужден за это, но сегодня регулярно появляется в государственных СМИ Москвы, чтобы парировать обвинения в использовании "Новичка".

"(...) Москва пытается ставить под сомнение легитимность работы судебной системы. В отличие от убийства банкира в 1995 году, Россия сейчас не расследует подозрения в использовании "Новичка". В том числе и в деле Навального, что власти пытаются оправдать, в частности, тем, что Берлин отказывается сотрудничать с Россией".

"Соратники Навального недавно опубликовали выписку из медицинской карты Навального в Омске, которую они получили обманным путем. (...) Из документа следует, что летом прошлого года московский Институт Склифосовского при обследовании обнаружил в крови Навального критически низкий уровень холинэстеразы. Этот фермент жизненно необходим. При передозировке ингибиторы холинэстеразы могут вызывать перевозбуждение мышц и нервов у здоровых людей. (...)В медицинской карте, которая была передана соратникам Навального по официальному запросу, некоторые данные были изменены. Результат московского исследования о низком уровне холинэстеразы полностью отсутствовал. Неудивительно: это показывает, что Москва сама располагает теми же данными, что есть у западных лабораторий и ОЗХО, так что повод для расследования, определенно, есть - а государственные чиновники вплоть до самого Путина искажают факты", - полагает автор статьи.

"В этой связи о многом говорит тот факт, что не расследуется и дело Быкова. Как и два других отравления, которые Bellingcat приписал команде отравителей ФСБ в феврале прошлого года: в 2015 и 2017 годах был отравлен московский журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза; он едва выжил. (...) Есть ли в выборе жертв определенная закономерность?"

"Навальный - главный политический оппонент Путина; Кара-Мурза, соратник Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, уже много лет выступает за введение Западом санкций против коррумпированных российских чиновников и нарушителей прав человека. После того, как выяснилось, что и Быков стал жертвой покушения, некоторые в России ужаснулись, что даже поэт может стать жертвой аппарата".

"Лишь меньшинство следит за такими новостями - государственные СМИ об этом молчат, информацию приходится искать в интернете. Отравление Быкова объяснили его ролью в протестном движении в прошлом и близостью к Навальному. А также тем, что несколько других оппозиционных деятелей уже были убиты за свои резкие высказывания".

"Bellingcat также приписывает команде ФСБ три завершенных убийства. Два из них произошли на Северном Кавказе и коснулись неугодных мужчин: критически настроенного журналиста в 2014 году и активиста, выступавшего за права меньшинств, в 2015 году".

"В третьем случае под удар попал Никита Исаев, человек, который регулярно появлялся на государственном телевидении, вел борьбу с коррупцией в безобидном ключе, хвалил Путина, осуждал Навального, а также консультировал одну из подконтрольных Кремлю фиктивных оппозиционных партий".

"Исаев умер в ноябре 2019 года в поезде, следовавшем из Москвы в Тамбов, и в своих последних словах он выразил предположение, что его отравили. (...) Некоторые подозревали, что Исаев был выбран мишенью в качестве "предателя", возможно, потому, что планировал уехать за границу. Другие предполагают, что Исаев мог стать жертвой из-за своего сходства с Навальным с точки зрения телосложения и возраста - так сказать, в рамках тестового отравления".

"Недавно Путин сказал в интервью по делу Навального, что "у нас нет привычки кого-то убивать". В статье для онлайн-издания Die Zeit на этой неделе он написал об "общих ценностях" с Европой. Но характерной чертой его правления все чаще становится полная безнаказанность органов безопасности, особенно ФСБ, которой президент, как на аутсорсинг, передал борьбу с оппозицией", - указывает FAZ.

"(...) Я не исключаю, что эти люди могут довести дело до логического конца, - с иронией сказал Быков о возможных новых покушениях. - Мечты об эмиграции - русский национальный спорт, но я пока не собираюсь уезжать. Быков продолжает выступать перед публикой, читая лекции о Гарри Поттере и Шерлоке Холмсе или, как в следующую субботу в Санкт-Петербурге, о поэте Иосифе Бродском. Тема его лекции: "Любовь и ресентимент", - пишет издание".