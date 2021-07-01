Выступление на российском гостелевидении: Путин в роли отца нации

"Президент России Владимир Путин выслушал вопросы людей, пообещал 1300 новых школ и много помощи - но тему коронавируса он затронул лишь вскользь", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"В среду Владимир Путин провел свое восемнадцатое шоу в прямом эфире "Прямая линия". Все государственные каналы транслировали диалог президента с народом, на этот раз без студийной аудитории из образцовых граждан и знаменитостей, - передает журналист Штефан Шолль. - (...) На этот раз не было прямых трансляций из регионов, модерируемых журналистами, с более или менее отобранными участниками, рабочими заводов или семьями. Они общались с Путиным и телевизионной аудиторией непосредственно через свои смартфоны".

"Неясно, было ли это связано с Covid-19. Вчера показатели пандемии в России снова побили новые рекорды: более 21 тыс. новых случаев заболевания и 669 смертей. Но во время "Прямой линии", длившейся три часа и 44 минуты, вирус остался скорее второстепенной темой. Очевидно, еще и потому, что в сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. Поэтому московские политологи еще до начала прямого эфира ожидали, что Путин посвятит себя в первую очередь экономическим и социальным нуждам народа. А борьба с коронавирусом относится к ним лишь отчасти", - говорится в статье.

"Отобранные вопросы это подтвердили: "Одна из самых больших проблем в стране - несправедливые тарифы на коммунальные услуги", - пояснил волонтер центра, принимавшего звонки. Сибиряк из Тюменской области пожаловался на ежемесячный счет за квартиру площадью 70 кв.м. на сумму более 1000 долларов. "Я обещаю, - нахмурился Путин, - мы с этим разберемся". Одному фермеру, занимающемуся разведением овец в республике Ингушетия, Путин также пообещал помочь в решении вопроса с арендой земли, а жителю западного российского города Пскова - улучшить горячее водоснабжение. Информационное агентство ТАСС сообщило уже во время эфира, что прокуратура Астраханской области начала расследование после того, как одна мать пожаловалась Путину на отсутствие детских пособий".

"Это было предвыборное мероприятие, - сказал в разговоре с FR московский политолог Юрий Коргунюк. - Успехов почти нет, эйфория после аннексии Крыма в 2014 году угасла, поэтому Путин снова преподносит себя в качестве отца нации. Он выслушивает проблемы маленьких людей и обещает им помочь, предлагает им, так сказать, политическую мелочь". Есть и подарки к выборам. Например, 4 тыс. школ будут полностью отремонтированы, 1,3 тыс. школ будут построены заново".

"Или, например, закон о защите минимального дохода должников, который Путин подписал недавно. Он призван, прежде всего, защитить российских потребителей, которые больше не могут выплачивать свои кредиты. (...) Этот закон был принят по инициативе государственной партии "Единая Россия", недвусмысленно намекнул Путин избирателям".

"Что касается внешней и оборонной политики, то на этот раз он демонстрировал невозмутимость. Хотя ведущие заявили, что частично плохое интернет-соединение с Сибирью стало результатом атак иностранных хакеров, Путин успокоил общественность: по его словам, оборонный потенциал России сейчас "по некоторым параметрам" превосходит американский. Мировой порядок будет развиваться благоприятно, а отношения с США нормализуются".

"Некоторые вопросы, впрочем, остались без ответа, - пишет Frankfurter Rundschau. - В частности, относительно прививки против коронавируса, которую сделал президент. Многие россияне сомневаются в том, что Путин вообще вакцинировался, поскольку нет ни фотографий, ни видеозаписей. "Я не думаю, что это так уж важно - показать видео", - заверил глава государства".