Заразность, иммунитет, опасность: стоит ли бояться варианта Дельта?

(...) "Франция идет против течения? Перед лицом распространения более заразного варианта Дельта одни страны, такие как Австралия, забаррикадировались. Другие решили отложить снятие определенных ограничений, например, Великобритания и Ирландия. Франция же в среду сделала новый шаг в своем снятии карантина: больше никакого разрешенного числа посетителей в закрытых общественных местах, таких как музеи, кинотеатры, рестораны или магазины", - пишет Le Figaro.

"Конечно, все показатели во Франции по-прежнему зеленые: заболеваемость менее 20 случаев на 100 тыс. жителей, уровень положительных тестов на коронавирус менее 1%, отделения интенсивной терапии заняты пациентами Covid на 23%... Тем не менее, в последние дни показатели заболеваемости коронавирусом "не снижаются", предупредил в среду официальный представитель правительства Габриэль Атталь, который призвал не терять бдительность. В департаменте Ланды, где вариант Дельта впервые появился во Франции, ограничения будут действовать до 6 июля, и правительство приняло "расширенный план действий" для более широкого тестирования и вакцинации. Задача состоит в том, чтобы не повторить ошибок прошлого лета, когда мы слишком быстро поверили, что пандемия уже позади. Но правомерны ли опасения по поводу нового всплеска эпидемии во Франции из-за варианта Дельта?" - задумываются авторы статьи.

"Давайте сразу перейдем к делу: да, вариант Дельта более заразен, чем вариант Альфа (ранее называвшийся "британским"). Именно это эволюционное преимущество позволяет ему взять верх над конкурентами во всех странах, в которые он входит. Однако не так просто точно измерить повышенную трансмиссивность, связанную с биологией вируса, потому что в реальной жизни этот параметр также зависит от многих других факторов, в том числе от политики в области здравоохранения, поведения человека, погоды, а также от доли вакцинированных и особенностей населения, в котором он распространяется (возрастная группа, места проживания и т. д.). Власти Великобритании, которые, вероятно, провели наиболее точные оценки, оценивают дополнительную заразность варианта Дельта по сравнение с вариантом Альфа от 40% до 60% (с большой границей неопределенности)", - говорится в статье.

(...) "Почему вариант Дельта более заразный? Вероятно, здесь задействовано несколько факторов. Это, по крайней мере, частично связано с мутациями L452R и P681R спикул (маленьких шипов, выстилающих его поверхность), которые делают их более эффективными при прикреплении и проникновении в клетки своего хозяина, - указывают журналисты. "В результате вариант Дельта легче проникает в клетки и легче размножается, что объясняет то, почему он более заразный", - объясняет Самира Фафи-Кремер, директор института вирусологии в Страсбурге.

"(...) Но это, вероятно, не единственная причина. Исследования in vitro показали, что вариант Дельта частично ускользает от антител выздоровевших пациентов - точно так же, как вариант Альфа - и, в частности, тех, кто заразился вариантами Бета (южноафрриканским) и Гамма (бразильским). Это могло бы в некоторой степени облегчить его распространение. Однако его ускользание от иммунного ответа гораздо менее значительное, чем для варианта Бета, и на данный момент не вызывает серьезного беспокойства, поскольку вакцины остаются очень эффективными", - отмечается в публикации.

(...) "По мнению Дидье Куто, руководителя регионального агентства здравоохранения департамента Ланды, вариант Дельта уже приближается к 50% новых заражений. Но вариант Дельта, судя по всему, по-прежнему остается во Франции в меньшинстве. Его удельный вес "составляет около 20% новых диагнозов", как сообщил 29 июня министр здравоохранения Оливье Веран на сайте Franceinfo. Служба общественного здравоохранения Франции уточнила, что 19% из 7 тыс. положительных образцов в период с 19 по 25 июня несут мутацию (L452R), которая характерна, в частности, для варианта Дельта", - пишет Le Figaro.

"На основе таких приблизительных предположений, которые необходимо будет дополнительно уточнить на национальном уровне, вариант Дельта "может превысить 50% новых заражений в течение примерно 20 дней", - оценивает Мирча Софонеа, преподаватель эпидемиологии и эволюции инфекционных заболеваний Университета Монпелье. Таким образом, с конца июля вариант Дельта может стать преобладающим во Франции. Но следует оставаться очень осторожными в отношении подобных прогнозов. "Мы отслеживаем долю положительных случаев в эпидемии, которая в целом снижается, - поясняет Самюэль Ализон, исследователь лаборатории инфекционных болезней Национального центра научных исследований (CNRS). - Кроме того, существует сочетание двух процессов: вариант Альфа резко сокращается, количество случаев вариантов Бета, Гамма и Эта уменьшается не так быстро, а Дельта распространяется, и на данный момент невозможно сказать, находится ли его эпидемия под контролем или нет".

(...) "Со своей стороны, Арно Фонтане, эпидемиолог из Института Пастера, объявил 30 июня на BFMTV, что "вариант Дельта будет представлять собой от 80% до 90% заражений в конце августа", обосновав этот прогноз тем, что отставание Франции по сравнению с Великобританией составляет два месяца. Его прогноз совпадает с прогнозом Андреа Аммон, немецкого врача и нынешнего директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), которая предсказала 25 июня 90% циркуляции варианта Дельта в Европе в конце августа", - говорится далее.

(...) "Головная боль, боль в горле и насморк - самые распространенные симптомы, связанные с вариантом Дельта в Великобритании. Вывод сделан из исследования Zoe Covid Symptom, проведенного в Королевском колледже Лондона и посвященного мониторингу эпидемии. С момента появления варианта Дельта в Великобритании в начале мая рейтинг клинических признаков, о которых сообщается в приложении, резко изменился. "Covid теперь ведет себя по-другому, он больше похож на сильную простуду, - констатирует Тим Спектор, профессор генетики и эпидемиологии и руководитель исследования. - Люди могут подумать, что у них просто сезонная простуда и продолжают ходить на вечеринки... Мы думаем, что этот фактор в большой степени подпитывает данную проблему". Кашель в настоящее время является лишь пятым наиболее цитируемым симптомом, а потеря вкуса исчезает из рейтинга, хотя эти признаки считались характерными для Covid-19. Исследователи отчасти объясняют подобное явление высоким охватом вакцинацией, что приводит к увеличению доли легких симптомов", - указывает издание.

(...) "В то время как иммунитет, приобретенный после естественного заражения историческим штаммом вируса, представляется недостаточным для защиты от варианта Дельта, вакцины остаются очень надежной защитой от тяжелых форм Covid-19. Популяционное исследование, проведенное британским Национальным институтом медицинских исследований, оценивает эффективность двух доз вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении госпитализации в 96%, а эффективность вакцины AstraZeneca - в 92%. Очень высокие уровни, близкие показателям, полученным против варианта Альфа (британского)", - указывают журналисты.

"С другой стороны, вакцины немного менее эффективны, когда речь заходит о предотвращения легких форм заболевания. По данным той же команды, после однократной дозы эффективность вакцины против варианта Дельта составляет только 33% (для сравнения 51% против Альфа). Однако после второй инъекции выигрыш является значительным: эффективность 88% для Pfizer (93% по сравнению с вариантом Альфа) и 60% для AstraZeneca (66%)", - комментируют они.

(...) "Такие результаты, наблюдаемые в реальных условиях, согласуются с биологическими исследованиями, заключающимися в ознакомлении сыворотки вакцинированных пациентов с вариантом Дельта, с последующим наблюдением за способностью антител предотвращать его проникновение в клетки. "Это позволило увидеть, что вариант Дельта демонстрирует более сильное ускользание от иммунного ответа к вакцинам по сравнению со штаммом Альфа, но именно вариант Бета, или южноафриканский вариант, все еще проявляет наибольшую способность ускользать от вакцин", - отмечает Самира Фафи-Кремер, директор института вирусологии в Страсбурге.

Как бы то ни было, "несовершенная эффективность против симптоматических форм представляет собой проблему, поскольку это означает, что вирус может продолжать циркулировать, увеличивая риск появления новых вариантов, подчеркивает профессор Жан-Даниэль Лельевр, заведующий кафедрой клинической иммунологии и инфекционных заболеваний в больнице Анри-Мондора. "Поэтому абсолютно необходимо, чтобы население было вакцинировано во всем мире", - указывает он.

"Через несколько месяцев можно было бы предложить инъекцию третьей дозы, отодвинутую от первых двух, чтобы возобновить выработку антител, которая со временем снижается, особенно у пожилых людей. "Предварительное исследование показало замечательную эффективность третьей дозы против всех вариантов", - уточняет профессор Лельевр.