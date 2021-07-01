Можно ли распознать душу города по названиям его улиц?

(...) "Можно ли нарисовать культурный и нравственный портрет города, просто изучая названия, которые он дает своим улицам? Таким упражнением занялись исследователи общественных наук, рассматривая проблему того, как названия улиц отдают дань уважения отдельным людям в Париже, Вене, Лондоне и Нью-Йорке. Четыре города выбраны "потому, что они были важными центрами культурного влияния в западном мире в XX веке", указывают в журнале Plos One исследователи из университетов Сент-Луиса (США), Мюнхена (Германия) и Копенгагена (Дания), а также из Лаборатории Белла (Кембридж, Великобритания)", - пишет Le Figaro.

"Информировать или заставить прохожего мечтать, почтить героя или художника, прославить идею... Получила ли улица свое имя по названию цветка, церкви, "Карла Маркса" или "Свободы", все это никогда не бывает совершенно случайно. Так, эти имена (мы говорим об "одонимах", то есть об именах собственных, обозначающих путь сообщения) повествуют о части истории города. Тем более, что переименовывать их сложно, а потому делается это редко: "Можно переименовать круглую площадь, нежилую магистраль... Но название улицы - это прежде всего адрес: если на улице много жителей, то изменить ее название - значит изменить их адрес, а это чрезвычайно сложно!" - подчеркивает Доминик Бадариотти, профессор географии Страсбургского университета и директор Лаборатории Image Ville Environnement (LIVE, Национальный центр научных исследований).

"Улица мясников, церковная площадь, тупик капуцинов, путь к кладбищу или холму... В Средние века название улицы сначала имело описательную функцию, показывая посетителю, что там было или куда это его приведет. "Это был своего рода GPS задолго до его появления, - смеется Доминик Бадариотти. - Если вы искали бондаря, вам просто нужно было пойти на одноименную улицу". (...) Затем, при Людовике XV, "появились "первые таблички, прославляющие людей или ценности", объясняет Доминик Бадариотти.

"Название улиц может стать политическим объектом: так прославляют власть имущих, художников или модные идеи, - пишет Le Figaro. - И каким-то магистралям жилось нелегко: в Эльзасе некоторые из них были названы и переименованы в соответствии с их проходом по территории Франции или Германии, а затем они присоединились к лагерю сопротивления после войны... Во времена Французской революции некоторые улицы Парижа утратили свою святость: улица Сен-Дени, названная так, потому что она вела к одноименному городу, была переименована в "улицу Франсиады", такое имя революция присвоила городу Сен-Дени. В таком одониме совсем не упоминалась королевская и религиозная власть"...

"В США, указывают авторы исследования, улицы Мартина Лютера Кинга, как правило, не были главными магистралями; это замаскированная форма расизма? "Названия улиц - это культурные индикаторы, потому что они отражают убеждения общества", - считают авторы.

"В своих исследованиях, проводившихся в Париже, Вене, Лондоне и Нью-Йорке, они стремились ответить на четыре вопроса: прославляют ли названия улиц женщин так же, как мужчин? Когда жили те, чью память они чтят? Какая у них была профессия? Широко ли представлены иностранцы?" - пишет издание. Авторы собрали информацию о 4932 улицах, чьи названия воздают дань уважения отдельному человеку: о 1428 улицах Парижа, 1662 улицах Вены и 770 улицах Лондона из "Википедии", а также о 1702 улицах Нью-Йорка из базы данных американского градостроителя, говорится в статье.

"Доминик Бадариотти предупреждает, что такая методика имеет свои недостатки и риски предвзятости. "Изучение культуры страны по названиям ее улиц - интересное занятие. Но это сложно, особенно когда дело доходит до классификации заслуженных людей: например, можно быть одновременно и писателем, и политиком, а как определить, что кто-то является иностранцем?"

(...) "Эти города построены мужчинами и для мужчин", - сразу отмечают авторы Plos One, что отражается в их одонимах: так, в Вене и Лондоне женщинам теперь отводится почетное место, от 40% до 54% названий улиц воздают им дань уважения, зато Париж, который кичится тем, что он прогрессивный город, имеет бледный вид со своими 4% женских почетных имен, многие из которых находятся в самом центральном 1-м округе Парижа", - отмечает издание.

"Мы создаем артефакт, измеряя это довольно приблизительно, - подчеркивает Доминик Бадариотти, - нам нужно было бы все это пропорционально распределить, чтобы иметь гендерные пропорции в каждой категории. Например, если вы хотите узнать, какова представленность женщин среди заслуженных художников на улицах Парижа, важно знать, какова была доля женщин в реальной популяции художников, чтобы изучить возможную представленность".

"Названия улиц рассказывают об архитектурной истории городов. Так, жители Парижа, сильно потрясенные правлением Наполеона, который доверил город градостроителю барону Осману, в значительной степени чтят сильных мира сего 1860-х годов. В Лондоне имена немного старше, поскольку город в значительной степени был восстановлен после Великого пожара 1666 года. Неудивительно, что Нью-Йорк прославляет своих героев с 1950-х по 2000-е годы. Что касается доли прославленных иностранцев, то она самая высокая в Вене (44,6%), намного ниже она в Лондоне (14,6%) и Париже (10,9%, в том числе многие в 8-м округе), и находится в свободном падении в Нью-Йорке (3,2%). (...) Одонимы действительно отражают душу городов...", - резюмирует Солин Рой.