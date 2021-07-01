"Россия возвращается в Африку": как Москва превращает кризисное государство в лабораторию для своих новых амбиций на континенте

"Благодаря подаркам в виде оружия и подозрительным силам безопасности Россия превратилась в самую влиятельную иностранную державу в Центральноафриканской республике. Но, по мнению экспертов ООН, это сопровождается серьезными нарушениями прав человека", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В течение многих лет после окончания холодной войны Россия играла на континенте второстепенную роль, - отмечает журналист Фабиан Урех. - Бывшие союзники были свергнуты или искали альтернативы. Долгое время Кремль мало интересовался Африкой. Но в последние годы ситуация изменилась. Москва активизировала свои политические и экономические отношения со многими африканскими странами. В 2019 году шеф Кремля Путин провел российско-африканский саммит, в котором приняли участие 43 африканских лидера".

"Но нигде российское влияние на континенте не росло так быстро, как в Центральноафриканской республике, - пишет издание. - Углубление сотрудничества между Москвой и Банги началось в 2017 году, когда Россия впервые поставила в охваченную войной страну оружие: автоматы Калашникова, пистолеты, зенитные ракеты. С тех пор Москва постепенно наращивала свое присутствие: в следующем году в Банги были направлены российские военные советники, официальная цель которых заключалась в обучении местных вооруженных сил".

"В это же время прибыли первые российские бойцы, которые, как вскоре выяснилось, принадлежали к печально известной группе Вагнера. Фактически это военизированная организация российского государства. Фирма близкого к Путину бизнесмена Евгения Пригожина, формально являющаяся частной охранной организацией, известна тем, что продвигает интересы Кремля в кризисных странах - хотя и без признания этого с его стороны".

"Официально деятельность войск Вагнера ограничивается обучением центральноафриканских солдат, обеспечением безопасности деятельности российских предпринимателей и охраной высокопоставленных политиков. Однако уже давно известно, что они неоднократно принимали непосредственное участие в боевых операциях против повстанческих группировок", - говорится в статье.

"Экономические и политические связи между Россией и Центральной Африкой в последние годы также укрепляются: различные российские компании получили лицензии на добычу золота и алмазов в этой стране. Президент Фостен-Аршанж Туадера, которому Кремль в последнее время неоднократно дарил оружие (в мае, например, было передано 5 тыс. автоматов Калашникова), теперь охраняется русскими. Его самым важным советником по вопросам безопасности является Валерий Захаров, бывший сотрудник российской службы внутренней разведки ФСБ".

"Присутствие России в Банги сейчас очень заметно, говорят несколько местных наблюдателей. "Иногда возникает вопрос, кто на самом деле принимает здесь решения: правительство или Москва", - говорит местный журналист, пожелавший остаться неназванным".

"Участие России в делах Центральной Африки недавно вызвало резкую международную критику, - отмечает NZZ. - В мае заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он назвал президента Туадеру заложником группы Вагнера, привлекло всеобщее внимание".

"Всего несколько дней назад Совет Безопасности ООН рассматривал ситуацию в Центральной Африке. Помимо Франции, с резкой критикой в адрес войск Вагнера выступили и США: они "действуют как прямое продолжение российского министерства обороны", сказала представительница США".

"В докладе, фрагменты которого стали известны на этой неделе, группа экспертов ООН выдвигает серьезные обвинения. Среди прочего, войска Вагнера обвиняются в нем в неоправданном насилии, беспорядочных убийствах и захвате школ".

"Другая группа ООН забила тревогу еще в марте. Она обвинила россиян в пытках, изнасилованиях, произвольных арестах, насильственном перемещении людей и казнях. "Мы наблюдаем одни из самых серьезных нарушений прав человека и нарушений гуманитарного права. И мы наблюдаем их в больших масштабах. Местные люди совершенно запуганы", - сказал в интервью один из авторов доклада".

"Пока Кремль и российские представители в Банги решительно отвергают эти обвинения. В Совете Безопасности ООН Москва заявила об антироссийской пропаганде. Правительство Центральной Африки также говорило о ложных обвинениях, но, по крайней мере, обещало провести расследование. Его, вероятно, придется ждать долго: смертельное нападение на трех российских журналистов, которые в 2018 году хотели снять репортаж о группе Вагнера и ее работе в Центральной Африке, остается нераскрытым до сих пор".

Пропагандистский фильм "Турист", помпезную премьеру которого Россия недавно устроила в Банги, является лишь одним из нескольких способов представить деятельность России в наилучшем свете. "В последние месяцы на улицах Банги появились различные рекламные плакаты, пропагандирующие активность России ("Мы мало говорим, много работаем"). По сообщениям СМИ, местным радиостанциям платят за трансляцию уроков русского языка. А некоторые журналисты якобы получают деньги за высказывания в поддержку сотрудничества России и ЦАР", - говорится в статье.

"Но какова реальная цель Москвы в этой стране, которая является одной из беднейших в мире и уже несколько десятилетий находится в бесконечной петле конфликта?", - задается вопросом издание.

"Вполне вероятно, что на кону стоят экономические интересы: Центральная Африка богата месторождениями золота и алмазов, некоторые из которых уже сегодня контролируются российскими компаниями. Однако более важным является, вероятно, геополитический аспект: "Россия возвращается в Африку", - сказал Захаров, советник президента Туадеры по вопросам безопасности, в недавнем интервью CNN. По его словам, со времен Советского Союза сохранилось много связей с континентом. Теперь они будут снова восстанавливаться".

"Для Москвы Центральная Африка - это лаборатория, - пишет политолог Леон Кунгу. - Это знаменует собой начало новой эпохи". Как именно Кремль представляет себе такую эпоху, остается неясным".

"При этом очевидно, что амбиции Москвы выходят за рамки присутствия в Центральной Африке, - указывает автор статьи. - Российские наемники активны уже, по меньшей мере, в полудюжине африканских стран, включая Судан, Мозамбик и Ливию. На Мадагаскаре Россия, согласно исследованию BBC, пыталась повлиять на президентские выборы. То же самое можно предполагать в отношении Зимбабве и Гвинеи".

"Тот факт, что России удалось за несколько лет стать главной иностранной державой в Центральной Африке (...), вероятно, еще больше подогреет экспансионистские аппетиты Кремля", - заключает NZZ.