Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 1 июля 2021 г. 1 июля 2021 г. Джереми Пейдж, Бетси МакКей и Дрю Хиншоу | The Wall Street Journal Поиск истоков Covid ведет к китайским фермам диких животных - и к большой проблеме "Следующим важным шагом в поисках источников Covid-19 является изучение ферм, которые поставляли диких животных на рынки, где были обнаружены многие из первых случаев заболевания. Но есть одна большая проблема: почти все животные исчезли", - пишет The Wall Street Journal. "Фермеры, которые разводили или отлавливали диких животных в Китае для употребления в пищу, получения меха или для нужд народной медицины, в том числе в холмистом районе недалеко от границы с Лаосом и Мьянмой, говорят, что они забили, продали или отпустили на волю своих животных после того, как китайские власти в начале прошлого года приказали им свернуть их занятие", - говорится в статье. "Правительство скупило их, и все были забиты", - рассказывает Ян Бо, 40-летний фермер из юго-западной провинции Китая Юньнань. Обычно он разводил около 1000 бамбуковых крыс в год, продавая их за 120 юаней, или около 19 долларов за килограмм. "Нам пришлось отпустить всех наших работников", - говорит он. "Его ферма находится в округе Юндэ, один поставщик из которого, по данным группы под руководством ВОЗ, поставлял бамбуковых крыс на продовольственный рынок "Хуанань" в Ухане, где был обнаружен первый известный кластер Covid-19. Ян утверждает, что он не поставлял животных на этот рынок", - пишет газета. "Ученые говорят, что закрытие таких предприятий, как предприятие Яна, имело смысл в качестве меры предосторожности, чтобы остановить распространение вируса, но должно было быть предпринято только после тщательного тестирования животных и рабочих. Если такое исследование и проводилось, оно не было обнародовано. Теперь же закрытие этих предприятий осложняет поиск источника пандемии и усиливает недоверие между Китаем и большей частью демократического мира", - подчеркивается в статье. "По словам членов группы под руководством ВОЗ и других ведущих ученых по всему миру, закрытие осложнило - и, возможно, даже сделало невозможным - установление того, распространился ли вирус Covid-19, который, как считается, передался от летучих мышей, к людям через другие виды. Отсутствие прогресса в поиске животного источника вируса также способствует повышению интереса к альтернативному объяснению: вирус мог просочиться из Уханьского института вирусологии или другой лаборатории в городе", - указывает газета. "Команда под руководством ВОЗ и многие другие ученые говорят, что наиболее правдоподобной гипотезой остается естественный переход вируса от животного к человеку, а недавнее исследование подтвердило, что на рынках в Ухане продавались дикие животные, восприимчивые к вирусу. По словам ученых, это делает важным тестирование бывших фермеров, занимавшихся дикими животными, и лиц, с которыми они контактировали, на наличие антител, чтобы определить, были ли они инфицированы (...). Однако время на исходе, потому что уровень антител падает". "Доказательства инфекции у фермеров будет намного сложнее найти через два или три года, указал Питер Дашак, зоолог из группы, возглавляемой ВОЗ, в интервью The Wall Street Journal ранее в этом году. (...) Он и другие ученые считают, что основная причина закрытия фермы, по всей видимости, заключалась в защите населения. Эти меры были предприняты, когда приоритетом было остановить распространение вируса, и после того, как китайские чиновники объявили, что вирус, скорее всего, распространился через мясо диких животных на рынке в Ухане. Ученые, изучавшие самые ранние известные случаи, говорят, что рынок мог быть местом суперраспространения, а не местом, где вирус впервые передался людям, поскольку многие ранние случаи не имели связи с рынком", - говорится в публикации. (...) "Некоторые ученые сомневаются, что дальнейшее обследование бывших ферм диких животных откроет многое. "Здесь вряд ли удастся добиться какого-либо прогресса" без образцов потенциальных промежуточных хозяев, взятых во время первых случаев заболевания Covid-19, сказал Мартин Бир, вирусолог Института Фридриха-Леффлера, ведущего немецкого центра болезней животных. "Тесты, проведенные сейчас, не дадут никакой полезной информации", - сказал он, потому что они не покажут, был ли обладатель положительного теста инфицирован животным или другим человеком, или был ли это исходный вариант". "Морин Миллер, эпидемиолог из Колумбийского университета, говорит, что тестирование животных следовало провести как можно раньше, чтобы определить, какие виды могли первыми заразить человека. "Вероятно, это случилось так давно, что мы никогда не узнаем, какое это было животное", - подчеркивает она. (...) "Группа под руководством ВОЗ после визита в Ухань в январе и феврале пришла к выводу, что вирус, скорее всего, возник у летучих мышей и распространился среди людей через другое млекопитающее, возможно, продаваемое на продовольственном рынке "Хуаньань". Следы вируса были обнаружены на прилавках и в канализации на рынке, который был закрыт и тщательно продезинфицирован вскоре после обнаружения первых случаев заражения. Ни один из полученных образцов животных при тестировании не дал положительных результатов, - напоминает газета. - Команда действительно установила, что замороженные туши животных включали некоторые виды, которые восприимчивы к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему Covid-19, и что некоторые поставщики дикого мяса на рынок находились в частях Китая, где обитают летучие мыши - носители коронавируса. По их словам, особый интерес вызывают поставщики из китайских провинций, граничащих с Юго-Восточной Азией, таких как Юньнань". (...) "Исследование, опубликованное 7 июня, предоставило дополнительные ключи, указывающие, что в течение 31 месяца до декабря 2019 года на рынках Уханя, включая рынок "Хуанань", было продано более 47 тыс. диких животных. Большинство из них продавались живыми, часто в переполненных клетках, что могло позволить вирусам передаваться от вида к виду и людям, которые ими занимались. Среди них было как минимум пять видов, восприимчивых к SARS-CoV-2: ласки, норки, енотовидные собаки, пальмовые циветты и азиатские барсуки. Хотя авторы исследования указывают, что не могли поделиться своими выводами ранее, поскольку те проходили экспертную оценку, некоторые ученые, в том числе руководитель группы под руководством ВОЗ, задаются вопросом, почему основные данные не стали доступны намного быстрее", - пишет The Wall Street Journal. "В районе Сишуанбаньна, города в провинции Юньнань, примерно в 30 милях от пещеры, где ученые обнаружили вирус, на 93,3% аналогичный SARS-CoV-2, фермеры, ранее занимавшиеся дикими животными, сообщают, что либо вернулись к разведению рыбы, цыплят и уток, либо переключились на другой бизнес. "Кто теперь посмел бы разводить таких животных?" - говорит один 42-летний фермер, который ранее, по его словам, разводил бамбуковых крыс и продавал их местным ресторанам и продовольственным рынкам. Он уверяет, что свернул свою деятельность феврале 2020 года и теперь работает строителем". "Примерно в 90 милях к северо-востоку, в районе рядом с заброшенной шахтой, где ученые обнаружили вирус, на 96,2% похожий на SARS-CoV-2, жители деревни заявили, что прекратили разведение диких животных в ответ на правительственную кампанию примерно в феврале прошлого года. Дальше на запад, в округе Юнде провинции Юннань, (...) двое фермеров сообщили WSJ, что они и другие заводчики в этом районе прекратили выращивание животных в начале прошлого года". "В правительственных уведомлениях указывается, что аналогичные кампании проводились по всей стране, в том числе в регионах центрального Китая, которые, по словам группы ВОЗ, поставляли на рынок "Хуанань" кроликов и хорьковых барсуков, которые могут переносить SARS-CoV-2". (...) "По словам эпидемиологов и иммунологов, уровень антител может упасть до неопределяемого уровня в течение нескольких месяцев. По их словам, все еще возможно исследовать Т-клетки памяти, тип лейкоцитов, указывающий на перенесенную инфекцию, но это намного трудозатратнее и сложнее. "Если бы было проведено серологическое тестирование, то, вероятно, вы обнаружили бы, что значительное их число было подвержено коронавирусу, - считает доктор Миллер, эпидемиолог Колумбийского университета. - Тем не менее, антитела ослабевают". "Она и доктор Бир, немецкий вирусолог, предложили исследователям вместо этого поискать в банках крови и больницах замороженные образцы крови, (...) взятые у торговцев дикими животными", - пишет издание. (...) (...) "Китайские власти заявили, что не обнаружили следов вируса у животных, таких как коровы, свиньи, козы и курицы, проведя ПЦР-тестирование, выявляющее текущую инфекцию, примерно 38800 образцов, и тестирование на антитела, которое выявляет перенесенную инфекцию, примерно 11700 образцов со всего Китая. Некоторые ученые недоумевают, почему китайские исследователи протестировали так много крупного рогатого скота, свиней и птиц - ни один из этих видов не особенно восприимчив к вирусу - вместо мелких млекопитающих, которые кажутся очень восприимчивыми, таких как енотовидные собаки и хорьковые барсуки, особенно в южных частях Китая, где обитают летучие мыши-носители коронавируса, - сообщает The Wall Street Journal. - Китайские ученые провели ПЦР-тесты 27 тыс. образцов диких животных, в том числе 1287 из Юньнаня, в надежде найти активно инфицированное животное. На антитела они проверили только 1914 образцов, собранных в Ухане и окрестностей, говорится в докладе группы под руководством ВОЗ". "Для домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота выборка образцов была достаточно полной", - заявила в мае в подкасте This Week in Virology член группы ВОЗ и голландский вирусолог Марион Купманс. По ее словам, тестирование других животных было "немного анекдотичным". (...) Она также высказала предположение, что вирус мог перейти непосредственно от летучих мышей к человеку, не проходя через промежуточного хозяина. Если бы вирус широко циркулировал среди животных, которые регулярно контактируют с людьми, по мнению некоторых вирусологов, были бы другие, менее крупные вспышки, вызванные передачей инфекции от животных к людям, а не только одна крупная вспышка в Ухане. (...) Источник: The Wall Street Journal



Twitter Facebook Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Информация об ограничениях Политика конфиденциальностих Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

© 1999-2021 InoPressa.ru