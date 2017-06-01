Даже после "потерянного десятилетия" Путин не готов налаживать экономику

Учитывая то, что Россия увязла, как оказалось, в самой долгой рецессии за два десятилетия, Владимир Путин заслужил похвалу инвесторов, поручив бывшему министру финансов Алексею Кудрину подготовить экономическую программу на 2018-2024 годы, на которые, возможно, придется его следующий президентский срок, пишет Bloomberg.

"Кудрин, которому многие ставят в заслугу достижение рекордных результатов в первую половину эпохи Путина, представил свой план во вторник, накануне ежегодного выступления президента перед инвесторами в Санкт-Петербурге, где они оба делали первые шаги в политике", - говорится в статье.

"Новый проект содержит многие старые кудринские рецепты по оживлению экономического роста, такие как снижение роли государства в экономике, уменьшение зависимости государства от нефти, инвестиции в образование, модернизация инфраструктуры и налаживание связей с Западом для расширения доступа к технологиям и стимулирования торговли", - отмечают авторы статьи.

"Но, хотя политика, направленная на решение многих из этих проблем, давала плоды раньше, даже Кудрин признает, что шансы того, что Путин примет весь его пакет, невелики. Причина этого, как он заявил в интервью, состоит в том, что подобные меры подточат "кремлецентристскую" модель, построенную Путиным, когда цена на нефть была вдвое выше, чем сейчас. Эта система благоволит людям, наиболее близким к власти, создавая группу постоянно обогащающихся сторонников, которые сопротивляются переменам", - пишет издание.

"Потерянное десятилетие" - так резкий в высказываниях экономист охарактеризовал последние 10 лет, когда экономический рост в среднем составлял чуть более 1% в год, в отличие от почти 7% в первые два президентских срока Путина. "Россия катастрофически теряет время, - заявил Кудрин. - К сожалению, власти лишь постепенно понимают, что структурные изменения необходимы".

Получив план Кудрина, Путин поручил своему давнему советнику работать вместе с отражающей интересы бизнеса группой над объединением двух иногда противоречащих друг другу программ. Отдельное предложение правительства было также представлено Путину ранее в мае. По словам Кудрина, по итогам этих совместных усилий администрация президента составит окончательный план.

В своей программной речи на Санкт-Петербургском форуме в пятницу Путин, как ожидается, повторит традиционные призывы к созданию открытой экономики и стимуляции роста. Но даже правительственные инсайдеры говорят об отсутствии признаков того, что обещания реформ будут воплощены в жизнь с большей вероятностью, чем предыдущие призывы к действиям, отмечает издание.

"Нет оснований полагать, что на этот раз все будет иначе, - говорит Андрей Колесников из Московского центра Карнеги. - Все предыдущие усилия авторитарной модернизации в России потерпели неудачу, и с этой будет то же самое".