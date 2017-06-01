Финляндия может научить мир, как противостоять России

"Величайшее достижение Финляндии за 100 лет независимости? Выживание", - утверждает Кати Похьянпало в Bloomberg Politics.

"То, что для многих стран Запада было отдаленной угрозой, являлось вопросом жизни и смерти в северо-восточном углу Европейского союза. В Финляндии, у которой 1300 км (800 миль) общей границы с Россией, охрана суверенитета страны остается в фокусе внимания творцов политики - через столетие после того, как тогдашнее Великое княжество Финляндское объявило о своей независимости", - говорится в статье.

"Россия - постоянная дилемма для Финляндии, проблема без решения, с которой она должна справляться, - сказал Рене Ниберг, отставной дипломат, служивший в свое время послом в Москве и Берлине. - Для нас это не теория, как, скажем, для Бельгии или Португалии".

Рассказав об отношениях Финляндии с СССР, журналистка отмечает: "Такая уступчивость [со стороны Финляндии] помогает объяснить, почему Финляндия так и не присоединилась к НАТО и стала членом ЕС только в 1995 году, вместе с Австрией и Швецией".

"Перспективы политики обеспечения безопасности - основополагающие для финского мышления, и по веской причине, - сказал Ниберг. - Если для Швеции членство в ЕС было преимущественно экономическим вопросом, то для Финляндии это был, в первую очередь, вопрос безопасности. Членство в ЕС привело Финляндию в сферу западной солидарности. До того нашу позицию всегда могли оспорить".

Автор статьи передает, что, по словам Мартина Крагха, руководителя российской и евразийской программы в Шведском институте международных отношений, Финляндия интенсивнее взаимодействует с другими западными странами после незаконной аннексии Крыма Россией.

Хотя Силы обороны Финляндии соответствуют требованиям НАТО и ее премьер-министр Юха Сипиля в среду сказал, что она сохраняет за собой возможность добиваться членства в альянсе, маловероятно, что она к нему присоединится, говорится в статье.

По словам Ниберга, отношения Финляндии с НАТО - "как курение без затяжек", передает автор статьи.

"Активная двусторонняя повестка Финляндии с Россией остается важным активом, - сказал Крагх. - Финляндия хорошо знает своего восточного соседа".