Российская валютная "война другими средствами" направлена на разрыв привязки рубля к нефти

"Россия хочет, чтобы рубль перестал вести себя как нефтяная валюта", - сообщают Анна Андрианова и Евгения Письменная в Bloomberg Markets.

"Представленный в этом году финансовый механизм, согласно которому правительство забирает все дополнительные доходы, когда сырая нефть стоит больше 40 долларов за баррель, знаменует собой "изменение идеологии" по сравнению с предыдущим механизмом, разработанным для обеспечения стабильности бюджета, по словам заместителя министра финансов Владимира Колычева, - говорится в статье. - При условии, что Центральный банк позволяет рынку определять обменный курс валют, новый подход делает задачу освободить рубль от нефти "главной целью", сказал он в интервью в Москве".

"Это важное изменение политики, - сказал 33-летний Колычев, перешедший в министерство финансов два года назад из "ВТБ Капитал". - Это особенно важно при свободном колебании курса, когда на рубль не действуют искусственные ограничители".

"Это новшество - одно из самых далеко идущих усилий России покончить с зависимостью ее экономики от энергетики и изолировать ее от взлетов и падений цены на сырую нефть после того, как ее обрушение привело к тому, что и правительство, и население потеряли деньги. И хотя Россия и ОПЕК совместно принимают меры по стабилизации нефти, по словам Колычева, остаются риски, что ее цена снова упадет ниже 40 долларов, тогда как равновесная цена в ближайшие пять-семь лет будет между 40 и 50 долларами", - говорится в статье.

"Сделка между производителями о временном ограничении выработки поможет устранить излишние запасы, - сказал Колычев. - Однако трудно сказать, изменится ли баланс на рынке с точки зрения спроса и предложения в тот момент, когда срок сделки истечет".