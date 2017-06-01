Тихое злорадство

Официально Кремль не стремится комментировать происходящее в других странах. Но Москва не могла отказать себе в удовольствии съязвить по поводу результатов саммитов в Брюсселе и Таормине, пишет Фридрих Шмидт на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"На фоне происходящих на Западе трений с президентом США Дональдом Трампом Россия занимает позицию безучастного наблюдателя, по официальной версии не вмешивающегося в дела других государств. В соответствии с этой линией пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление канцлера Ангелы Меркель о том, что европейцы "должны взять судьбу в свои руки" и больше не могут "полностью полагаться на других". (...) Россия, подчеркнул Песков, "испокон веков рассчитывала только на себя", - говорится в статье.

Первое заграничное турне Дональда Трампа, продолжает FAZ, не принесло ничего нового. "В итоговой декларации саммита G7 в Таормине снова говорилось об "ответственности" Москвы за "конфликт" на Украине, практически полностью копировались формулировки прошлогоднего документа". Сам Путин, встречаясь в Версале со своим французским коллегой, призвал "бороться за отмену ограничений в мировой экономике". С одной стороны, подчеркивает журналист, он ушел от темы государственного капитализма и протекционизма в России, с другой - продемонстрировал, что Москва не рассчитывает, что в вопросе санкций что-либо сдвинется в нужном направлении.

Во вторник, продолжает Шмидт, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что администрация Трампа, "к сожалению", продолжает курс, взятый прежним правительством, превращая Минские договоренности в предварительные условия для нормализации российско-американских отношений, что само по себе является "непродуктивным" и парализует работу в других сферах. Первый зампред сенатского комитета по обороне Франц Клинцевич призвал забыть о войне на Украине ради общих интересов в борьбе с терроризмом. Без Москвы эта борьба потерпит неудачу, передает слова депутата FAZ.

В отношении Трампа Москва демонстрирует благосклонность, что находит отражение в комментариях относительно его недавнего турне. Некий эксперт, которого цитирует РИА "Новости", похвалил Трампа как "опытного переговорщика". "Сам Песков никак не прокомментировал заявления Трампа о крупной оружейной сделке с Саудовской Аравией. Он также умолчал о том, что (...) в Эр-Рияде Трамп назвал Иран, союзника Москвы в войне в Сирии, пособником террористов. Правда, в еженедельных "Вестях недели" на одном из государственных телеканалов было сказано о том, что Иран не станет сложа руки смотреть на вооружение своего соперника, а купит российское и китайское оружие, что выведет конфликт на новый геополитический уровень", - передает издание.

"Поводом для сдержанного злорадства стал саммит НАТО в Брюсселе. Константин Косачев, возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам, указал на то, что саммита солидарности, который хотели видеть в Европе, не получилось. Европейцы якобы должны были признать, что по России у них нет единого мнения с США", - пишет автор. Тот факт, "что Трамп в Брюсселе говорил, в том числе, об "угрозе со стороны России", внешнеполитический советник Путина Юрий Ушаков объяснил, с одной стороны, внутриполитическим давлением на американского президента посредством "так называемого русского досье", с другой - тем, что Трамп хотел повысить давление на своих союзников с целью выполнения ими финансовых обязательств перед НАТО".

Немного запоздало саммит прокомментировал и сам Путин: в интервью французской газете Le Figaro он отметил, что Россия не ждала ничего особенного от выступления Трампа в Брюсселе. Россия готова подождать и надеется на то, что "нормализация российско-американских отношений однажды все-таки произойдет".

Поводом для злорадства стал и саммит G7 на Сицилии. "Невыразительными" назвал его итоги спецпредставитель России при ЕС Владимир Чижов. Самым значительным итогом саммита, резюмировал государственный телеканал "Россия 24", стало Gelato Trump (мороженое "Трамп"), которым могли полакомиться туристы на пляже в Таормине.