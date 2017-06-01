Путин, Трамп, Эрдоган: Ангелу Меркель окружили

После сделанных в Мюнхене заявлений о том, что европейцам следует полагаться на собственные силы, канцлера Германии как внутри страны, так и за ее пределами снова видят в роли "спасительницы западного мира", пишет Focus.

"Однако на деле Меркель стало неуютно: из-за Трампа она не только теряет надежного партнера в лице США. Ее и без того окружили беспринципные и жадные до власти политики", - считает автор публикации Мальте Арншпергер. "Трамп - на западе, президент России Владимир Путин и венгр Виктор Орбан - на востоке, а на юге - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И как будто этого мало: в Африке распадаются государства, в Сирии бушует гражданская война".

С началом миграционного кризиса Меркель стоит перед новой гигантской задачей и, возможно, самым значимым международным экзаменом. Для Германии, уверена Яна Пуглирин из Германского совета по международным отношениям (DGAP), речь идет ни много ни мало о сохранении либерального, основанного на правилах мирового порядка.

"Президент США представляет собой самую опасную международную фигуру для Меркель, поскольку является и непредсказуемым, и важным партнером одновременно", - отмечает Focus. По мнению эксперта DGAP, "конфликтный потенциал Трампа хоть и высок, но управляем, поскольку за президентом США стоит команда, отвечающая за преемственность курса в трансатлантических отношениях. Кроме того, в отличие от Путина или Эрдогана, трансатлантических партнеров объединяют общие западные ценности. Однако открытая конфронтация с США имела бы для Германии неконтролируемые последствия".

Что касается Эрдогана, он, как и Трамп, представляет собой "авантюриста, для которого сиюминутная поддержка внутри страны значит больше, чем стратегия на среднюю и дальнюю перспективу, учитывающая внешнеполитические факторы. Эрдоган так же склонен к агрессивным вербальным атакам, включая оскорбления в адрес Германии. Он осознает значимость своей страны для Европы в качестве моста на Ближний Восток и привратника в рамках миграционного кризиса - поэтому и ведет себя неуважительно и самоуверенно", - пишет Focus.

Как замечает Яна Пуглирин, конфликтный потенциал в отношениях с Анкарой "зашкаливает", а возможностей у Германии оказывать на Эрдогана влияние в связи с его курсом на автократию становится все меньше. "Зато последствия открытого противостояния были бы не столь серьезными: выход из сделки по мигрантам и новая волна беженцев стали бы фатальными для Меркель, но терпимыми для Германии", - замечает эксперт.

"Российский президент является одной из немногих констант на международной политической арене в эпоху Меркель, - говорится в статье. - (...) Вместе с Трампом и Эрдоганом он является политиком, жаждущим власти. Он хладнокровно идет по трупам, продвигаясь к своей цели. Российско-германские отношения при Меркель были всегда непростыми, но не конфронтационными, а скорее деловыми".

"Конфликт с Россией уже существует, хотя и в притушенном виде - речь идет об Украине, - отмечает эксперт. - Однако при сотрудничестве с США и ЕС Меркель может указать Путину на границы (...). Последствия открытого противостояния были бы чудовищными - уже сейчас своими действиями на Украине Путин ставит под сомнение принципы послевоенного миропорядка".

Особое значение для укрепления позиций Европы на международной арене Пуглирин отводит единой оборонной политике. "Меркель можно было бы посоветовать укреплять сотрудничество и с другими партнерами-единомышленниками. В их число входят такие страны, как Австралия, Япония и Канада", - замечает эксперт.

"Важнейшие доказательства того, что Меркель удается противостоять трем альфа-самцам в международной политике, и указания на то, как обстоят дела в отношениях с другими важными государствами, предоставит июльский саммит G20 в Гамбурге", - резюмирует издание.