1 июня 2017 г. Стефани Кирхгесснер, Ник Хопкинс и Люк Гардинг | The Guardian Найджел Фарадж является "лицом, представляющим интерес" в рамках расследования ФБР касательно Трампа и России Найджел Фарадж является "лицом, представляющим интерес" в рамках контрразведывательного расследования США, которое изучает возможный сговор между Кремлем и президентским штабом Дональда Трампа. Об этом пишут, со ссылкой на источники, Стефани Кирхгесснер, Ник Хопкинс и Люк Гардинг в британской газете The Guardian. Источники, осведомленные о расследовании, заявили изданию, что бывший лидер Партии независимого Соединенного Королевства (Ukip) вызвал интерес у ФБР из-за его отношений с лицами, связанными как со штабом Трампа, так и с Джулианом Ассанжем, основателем WikiLeaks, которого Фарадж посетил в марте. Авторы напоминают, что в прошлом году WikiLeaks опубликовал большой массив украденных электронных писем, которые навредили кампании Хиллари Клинтон. Организацию подозревают в том, что она сотрудничала с Россией через третьих лиц, согласно недавним свидетельским показаниям в Конгрессе бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. "Фараджа не обвиняют в неправомерной деятельности, и он не является подозреваемым и не находится под прицелом в рамках американского расследования, - поясняет издание. - То, что он является лицом, представляющим интерес, означает, что следователи считают, что у него может иметься информация о действиях, являющихся предметом расследования, и поэтому он может подвергаться пристальному вниманию следствия". "Один из элементов, который изучают следователи в разведке, это точки соприкосновения вовлеченных людей, - рассказал газете один из источников. - При исследовании соратников России, WikiLeaks, Ассанжа и Трампа чаще всего упоминается Найджел Фарадж". "Он в самом центре этих отношений. Он всплывает снова и снова. Ему уделяется очень много внимания", - добавил источник. Собеседник издания, в частности, упомянул связи Фараджа с Роджером Стоуном, "давним политическим советником Трампа, который признал, что поддерживает связь с Guccifer 2.0, хакером, который, как считают американские разведслужбы, является агентом Кремля". Представитель Фараджа заявил газете, что он никогда не работал с российскими чиновниками, и описал вопросы издания о деятельности политика как "граничащие с истерией". Представитель Фараджа также отказался прокомментировать, получал ли политик вознаграждение от российской государственной медиагруппы RT за свое появление в эфире, пишут журналисты. "RT, где Фарадж появлялся примерно три раза за последние 18 месяцев, также отказалась комментировать, ссылаясь на конфиденциальность". Согласно рассказу спонсора Ukip Аарона Бэнкса, Фарадж впервые встретился с Трампом во время остановки его кампании в штате Миссисипи в августе, где британский политик выступил на предвыборном мероприятий противника Хиллари Клинтон, говорится в статье. "Но отношения Фараджа с людьми, близкими к президенту США, начались за годы до того, - продолжают авторы. - Фарадж впервые встретился со Стивом Бэнноном, стратегом Трампа и бывшим главой штаба, летом 2012 года, когда Бэннон, заинтересованный крайне правыми движениями в Европе, пригласил лидера Ukip на несколько дней в Нью-Йорк и Вашингтон, как говорится в журнале New Yorker". Там Фараджа познакомили, среди прочих, с сотрудниками тогдашнего сенатора Джефа Сешнса, нынешнего министра юстиции США. Прошлым летом, говорится далее, лишь за несколько недель до встречи Фараджа с Трампом в Миссисипи, Роджер Стоун хвастался тем, что у него и Джулиана Ассанжа есть "общий друг", который выполняет роль посредника между ним и основателем WikiLeaks, говорится далее. "Также, в не связанном с этим твите, он упомянул, что обедал с Фараджем, хотя не ясно, какова дата встречи". Фараджа спросили о его отношениях с Ассанжем в недавнем интервью немецкой газете Die Zeit после того, как он был замечен 9 марта выходящим из посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж живет много лет, пишет газета. Политик, который заявил, что "он не получал от России ни копейки", сказал, что встречался с Ассанжем по "журналистским мотивам". Представитель Фараджа сказал газете, что это была единственная встреча политика с Ассанжем. "Встречу организовала вещательная компания, которая могла с легкостью послать другого ведущего", - заявил представитель изданию. Источник: The Guardian