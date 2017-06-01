Хакеры скидываются, чтобы получить доступ к инструментам, похищенным у АНБ

Операция по сбору денег была нацелена на то, чтобы избежать новых масштабных кибератак, таких как WannaCry, поразившая 150 стран и 300 тыс. компьютеров по всему миру. Утром 1 июня эта операция была прекращена "на законных основаниях", пишет журналистка Le Figaro Эльза Трухильо.

Около 20 тыс. евро в месяц за доступ к уязвимостям в стратегической безопасности - эксплойтам. В ответ на такое предложение о продаже со стороны загадочной хакерской группы ShadowBrokers два эксперта по безопасности 31 марта запустили общую онлайн-кассу на сайте Patreon. Они надеялись собрать достаточную сумму, чтобы быстро раздобыть доступ к этим эксплойтам, похищенным у АНБ - Агентства национальной безопасности США, говорится в статье.

Организовавшие общую кассу x0rz и Hacker Fantastic, два эксперта по кибербезопасности, считают эту инициативу неотложной. В апреле группа ShadowBrokers уже опубликовала эксплойты, связанные с Windows 10, и с тех пор они попали в плохие руки. Несмотря на обновления компании Microsoft, они были использованы для совершения WannaCry - одной из самых крупных кибератак, известных на сегодняшний день, отмечает журналистка.

"Мы опубликуем все полученные сведения, после того как мы их проанализируем и оповестим всех провайдеров о возможных уязвимостях нулевого дня", - пишут два исследователя. На тот момент было собрано около 2 тыс. долларов.

Как говорится в публикации, запуск этой краудфандинговой кампании внес раздор в сообщество экспертов по кибербезопасности. Некоторые из них, такие как Джереми Хилл, выступают против, призывая экспертов x0rz и Hacker Fantastic "не вести переговоры с террористами".

Опрошенный Le Figaro исследователь из Международного института информатики в Беркли Николас Уивер не уверен в результативности подобной инициативы, но все же указывает, что ее стоит подержать. "Мы не можем быть уверены, что Shadow Brokers раскроют весь инструментарий АНБ, после того как будут перечислены 23 тыс. долларов. Лично я думаю, что это выставление на продажу относится к разряду рекламных акций".

"Идентичность Shadow Brokers на сегодняшний день не установлена. В своем блоге американский специалист по компьютерной безопасности Брюс Шнайер выразил мнение, что эта группа пользуется мощной политической поддержкой, а значит, может являться дочерним предприятием некого правительственного агентства. Действуя методом исключения, эксперт ассоциирует этих хакеров с Россией. Подобное сходство было также отмечено в августе прошлого года Эдвардом Сноуденом", - отмечает журналистка.