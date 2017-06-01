Трамп роет пропасть между Америкой и Европой

Поведение американского президента наносит ущерб трансатлантическим отношениям, однако способно пробудить спящую Европу, пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Жан-Жак Мевель.

"Дональд Трамп уж точно не прекрасный принц, но обилие американских вывертов способствовало тому, что многие европейцы считали невыполнимой задачей: вывести спящий Евросоюз из застоя и придать ему желание существовать самому по себе. Такое пробуждение оказывается резким. К удару, нанесенному миллиардером и подорвавшему кредит доверия НАТО, прибавляется объявленный отказ от участия в Парижском соглашении о климате, которое считается одной из немногих удач мировой дипломатии", - передает журналист.

"Нет", сказанное британцами, встряхнуло апатичный Старый Свет, наряду с непрекращающимися отголосками внутренней партизанской войны, которую ведут Будапешт и Варшава. Понадобился почти год, чтобы воскресить инстинкт выживания в Евросоюзе, сжимающемся, словно шагреневая кожа", - говорится в статье.

"Ангела Меркель дерзнула дойти до ухудшения отношений с Дональдом Трампом, Терезой Мэй - которая вскоре выйдет из ЕС - и Владимиром Путиным. "Конечно, мы должны остаться друзьями с США и Великобританией и добрыми соседями, насколько это возможно, как и с Россией. Однако нам надо понять: мы должны бороться сами, в качестве европейцев, за наше будущее и за нашу судьбу". Быть партнерами - да. Действовать заодно - нет", - констатирует автор статьи.

"Недавно избранный Эммануэль Макрон более осторожен в своих описаниях Дональда Трампа, называя его "откровенным человеком". Но тщательно срежиссированное рукопожатие в Брюсселе также способно предвосхитить армрестлинг, к которому готовится президент, возжелавший "заново отстроить" Европу", - продолжает автор.

"Новый всплеск доверия к ЕС имеет под собой основания. Экономический рост еврозоны превзошел рост США в первом квартале, против всякого ожидания. Миграционный кризис временно отошел на второй план. Победа Эммануэля Макрона окончательно похоронила веру в бесконечный подъем крайне правых. Немецкие выборы в сентябре несомненно укрепят этот прогноз. Мартин Шульц, кандидат от Партии европейских социалистов, не меньший европеец, чем госпожа канцлер. Он еще более резко выступает против американского президента, стремящегося "разрушить западные ценности". И наоборот, внутренняя обстановка омрачается для Дональда Трампа и для Терезы Мэй. Владимир Путин, похоже, сбавляет темп как в Сирии, так и на Украине. Всего за полгода динамика может изменить направление", - комментирует Мевель.

"Помимо слов, тандему, состоящему из самого опытного из европейских руководителей - немецкого канцлера - и восходящей французской звезды, предстоит избежать новых ошибок и воплотить амбиции в реальность. На трех фронтах - оживление еврозоны, европейская система обороны и соглашение по климату - выделение по контрасту Трампа способно еще больше катализировать политическую энергию", - считает журналист.

На фоне британского развода не стоит сомневаться в том, что еврозона обладает политическими средствами: четыре ее столпа - немецкий, французский, итальянский и испанский - вскоре составят 60% населения ЕС, а 19 стран с единой валютой будут представлять собой три четверти ВВП (по сравнению с нынешним показателем в две трети), говорится в статье.

"В сфере обороны эффект Трампа, начиная с осени, ускорил поиски "стратегической автономии" со стороны ЕС", - отмечает журналист.

"Наконец, что касается Парижского соглашения о климате, американский отказ станет не столько полной неожиданностью, сколько подтверждением (...), - полагает Мевель. - С сегодняшнего дня европейцы воспользуются саммитом Евросоюз-Китай в Брюсселе с тем, чтобы вместе с китайским премьер-министром Ли Кэцяном закрепить месседж, уже сделанный странами G7 в Таормине: Дональд Трамп говорит громко, но он в одиночестве".