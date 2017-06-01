Окно для Европы

"Расположение планет неблагоприятно для Европы. Экспансионизм Владимира Путина, приход к власти Терезы Мэй после "Брекзита" и, наконец, избрание Дональда Трампа - букет вызовов для Старого света. Но они же мотивируют к новой мобилизации", - пишет журналист Liberation Ален Дюамель.

"После того как Франция в 2005 году на референдуме не ратифицировала Конституцию Европейского союза, Европа увязла в песке, хотя и сумела противостоять последовавшим за этим валютным, финансовым и банковским кризисам, - говорится в статье. - Франция и Германия сообща отреагировали на щекотливую украинскую проблему и на экспансионистскую и националистическую политику Владимира Путина в целом".

"В общем, Европа выстояла, но она перестала продвигаться вперед, - утверждает автор. - Медленно возвращается рост, постепенно отступает безработица, но все же итог последних 12 лет отрицательный. Народы стали проявлять все большую критичность, разочарование и даже враждебность если не к самому Евросоюзу, то к европейским учреждениям и управлению. Соответственно наблюдается расцвет популистских движений".

"К счастью, впервые после 2005 года для Европы приоткрывается окно. Обстоятельства снова становятся благоприятными. Во Франции недавно был избран явный приверженец Евросоюза Эммануэль Макрон, и он уже твердо заявил о намерениях пробудить европейские амбиции", - указывает автор.

"Ангела Меркель, которая рассчитывает одержать победу на парламентских выборах в сентябре, встретила его с распростертыми объятиями и надеется вместе с ним взять шефство над перезагрузкой Европы", - говорится в статье.

"Сразу трое важнейших деятелей мощно подталкивают их в этом направлении. Прежде всего, это Тереза Мэй, которая собирается вывести Великобританию из Евросоюза, в то время как Евросоюзу придется защищать свое единство и свою специфичность", - пишет Дюамель.

"Второй ускоритель перезагрузки Европы - избрание Дональда Трампа президентом США. Он сознательно неоднозначно определяет свои намерения в военной сфере. Американский зонтик безопасности закрылся. Следовательно, возникает необходимость в создании европейской системы безопасности", - заявляет журналист, называя Трампа "крестным отцом" перезагрузки Европы, а Терезу Мэй - ее "крестной матерью".

Третий фактор - Владимир Путин, считает Дюамель. "После того как он отрезал куски от Грузии, аннексировал Крым, дестабилизировал Украину, заставил тревожиться страны Балтии и Польшу, теперь он будоражит всю Европу, - говорится в статье. - В Сирии он действует без ее участия. В Старом свете он культивирует имперскую ностальгию. Сейчас глава российского государства пытается возобновить отношения с Францией Макрона - что ж, тем лучше. При этом тройка Мэй-Путин-Трамп сообща стремится разрушить Европу, ослабить и расколоть Евросоюз, сделать из него нечто вроде габсбургской Австро-Венгрии в период упадка".

"Словом, и судьба, и необходимость подталкивают Европу к противодействию и движению вперед, а Францию - к возвращению былого статуса и былой роли", - подытоживает автор.