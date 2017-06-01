Россия расследует загадочную смерть двух северокорейских рабочих в московском общежитии

"Через пять дней после того, как два северокорейца умерли в своих [комнатах в общежитии] на западе Москвы, в российской желтой прессе распространяются спекуляции о причинах их смерти", - сообщают Элеанор Росс и Дамиен Шарков в Newsweek.

"37-летний Чхэ Мен Сен и 22-летний Чхон Гым Чхоль жаловались на затрудненное дыхание в своих комнатах на улице Ермакова Роща в субботу, по данным (...) газеты "Московский комсомолец". Чхэ умер до того, как приехала скорая помощь, а Чхон - в больнице", - говорится в статье.

"Еще семеро иностранных рабочих, живущих рядом, пожаловались на проблемы со здоровьем. Двое из них - тоже корейцы - также были доставлены в больницу с неустановленной инфекцией. Российский орган по контролю защиты прав потребителей Роспотребнадзор извещен об этих инцидентах", - сообщают авторы.

"Власти Северной Кореи еще не сделали заявление по поводу этих смертей, а российское правительство не дало комментариев об упомянутой инфекции", - передают журналисты.

Издание рассказывает о северокорейцах, работающих в России и других странах. В частности, Джеймс Хоаре из Центра корейских исследований в Школе восточных и африканских исследований при Лондонском университете сообщил следующее: "Для этих людей довольно обычное дело добровольно предлагать свои услуги. Они привыкли к ужасным условиям работы в своей стране, так что готовы работать в тех же условиях и за границей".