Почему Путин не хочет подтверждать, будет ли он баллотироваться в президенты в следующем году

"До выборов, которые, как многие ожидают, Владимир Путин выиграет, осталось меньше года, а он до сих пор отказывается подтверждать, будет ли он баллотироваться", - пишет Дэмиен Шарков в американском издании Newsweek. В интервью Le Figaro во время своего визита во Францию на этой неделе Путин снова парировал вопросы о том, будет ли он баллотироваться на четвертый президентский срок в марте следующего года: "Что касается кандидатов, об этом еще рано говорить".

"Его правящая "всеохватная" партия "Единая Россия" и преимущественно контролируемые государством СМИ вступили в завершающий год нынешнего президентства Путина, с трудом представляя, кто бы мог потенциально стать преемником правящего лидера. Из этого можно заключить, что почва для четвертого срока Путина готова, - считает журналист. - На первый взгляд, отказ Путина объявить себя кандидатом на новый срок может выглядеть странно".

Однако, как рассказал автору Марк Галеотти, эксперт по России и старший исследователь в Институте международных отношений в Праге, скрытность Путина по поводу его будущих планов не обусловлена сомнениями насчет его шансов победить. "Скорее, - считает он, - недавние знаки свидетельствуют о том, что победа Путина может не сопровождаться высокой явкой и не станет той триумфальной коронацией, которая, как того хотел бы президент, ввела бы его в беспрецедентный четвертый срок. Возможно, теперь Путин стремится к победе менее помпезной, чем обычно, но не рискующей навредить его имиджу обожаемого лидера".

"Как только Путин подтвердит, что баллотируется, Россия на деле перейдет в режим предвыборной кампании, - сказал Галеотти. - Как я полагаю, они (российские власти) отказались от изначальной грандиозной стратегии 70/70 и сейчас просто хотят разделаться со скучной необходимостью провести выборы как можно тише и с наименьшем количеством помех, так что у них нет стимулов запускать этот процесс раньше, чем нужно".

Журналист отмечает, что "медленный выход России из рецессии - это главный приоритет для россиян, и, чем раньше Путин сообщит, что баллотируется, тем скорее ему придется отвечать на вопросы о пенсиях, социальных расходах и сокращениях финансирования".

"Я подозреваю, что они будут ждать то тех пор, пока это является приемлемым, а потом воспользуются для объявления какой-нибудь подходящей датой, - сказал Галеотти изданию. - Возможно, это будет 12 июня, чтобы затмить запланированные Навальным протесты, но с равной вероятностью и какая-нибудь более поздняя дата, приуроченная, например, к следующей "Прямой линии".

Корреспондент напоминает, что в этом году "Прямая линия с Владимиром Путиным" была перенесена. "Кремль опроверг то, что она была перенесена, чтобы избежать совпадения по времени с протестами Навального против Медведева в марте. Пока новая дата для нее не назначена, хотя "Коммерсант" сообщает, что она пройдет этим летом и в ходе программы Путин подтвердит свою кандидатуру", - говорится в статье.