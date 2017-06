1 июня 2017 г. Кара Бакли | The New York Times В Ливане запретили фильм "Чудо-женщина", потому что главную роль играет актриса из Израиля "Чудо-женщина" может оказаться самым ожидаемым фильмом в США, если не во всем мире, пишет The New York Times. "Но есть страна, в которой его не увидят. Это Ливан, где фильм был запрещен в среду, потому что в главную роль в нем играет Галь Гадот из Израиля", - сообщает Кара Бакли. Grand Cinemas, которая называет себя крупнейшей в Ливане сетью кинотеатров, сообщила о запрете через Twitter. Эта новость пришла за два часа до премьеры в Бейруте, которая планировалась на вечер среды. Рекламные плакаты фильма, который собирались показывать в 15 кинотеатрах, были развешаны на улицах города, говорится в статье. Ливан десятилетиями находится в неприязненных отношениях с Израилем, бойкотирует израильские продукты и запрещает своим гражданам ездить в эту страну. Но власти Ливана не запрещали предыдущие фильмы с участием Гадот, которая выражала сочувствие израильским гражданам в Секторе Газа. Источник: The New York Times