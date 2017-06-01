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1 июня 2017 г.
1 июня 2017 г.

Кара Бакли | The New York Times

В Ливане запретили фильм "Чудо-женщина", потому что главную роль играет актриса из Израиля

"Чудо-женщина" может оказаться самым ожидаемым фильмом в США, если не во всем мире, пишет The New York Times. "Но есть страна, в которой его не увидят. Это Ливан, где фильм был запрещен в среду, потому что в главную роль в нем играет Галь Гадот из Израиля", - сообщает Кара Бакли.

Grand Cinemas, которая называет себя крупнейшей в Ливане сетью кинотеатров, сообщила о запрете через Twitter. Эта новость пришла за два часа до премьеры в Бейруте, которая планировалась на вечер среды. Рекламные плакаты фильма, который собирались показывать в 15 кинотеатрах, были развешаны на улицах города, говорится в статье.

Ливан десятилетиями находится в неприязненных отношениях с Израилем, бойкотирует израильские продукты и запрещает своим гражданам ездить в эту страну. Но власти Ливана не запрещали предыдущие фильмы с участием Гадот, которая выражала сочувствие израильским гражданам в Секторе Газа.

Источник: The New York Times


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