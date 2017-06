1 июня 2017 г. Иван Крастев | The New York Times Что может русская революция поведать нам о Трампе Могут ли книги, приуроченные к 100-летию большевистской революции 1917 года, помочь нам разобраться в скандале вокруг отношений президента США Дональда Трампа с Россией? Ответ удивит вас, пишет на страницах The New York Times Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий (София) и научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене. Многие наши современники считают революцию 1917 года не более чем немецким заговором, говорится в статье. После краха коммунизма многие историки-популяризаторы темы русской революции переключили свое внимание с подъема масс на шпионские истории. Как это обозначил Уинстон Черчилль, немцы "перевезли Ленина в пломбированном контейнере из Швейцарии в Россию, как бациллу чумы". Ныне многие считают победу Трампа на выборах не более чем результатом российского заговора. И если мы поймем, почему немцы помогали большевикам в 1917 году и что случилось после этого, мы сможем лучше понять, почему Москве хотелось помочь кампании Трампа в 2016 году и чего мы можем ожидать далее, утверждает автор. "Аналогия с 1917 годом подразумевает, что Россия вмешалась в американскую политику из ненависти к Хиллари Клинтон, а вовсе не из любви к Дональду Трампу. Кайзеровская Германия, разумеется, не испытывала симпатии к революционным мечтаниям Владимира Ленина", - продолжает Крастев. Однако ее высшее руководство считало, что революция в России может принести Германии пользу с точки зрения войны. Крастев считает, что, по аналогии, основная цель Москвы в 2016 году могла состоять в том, чтобы посеять сумятицу, и не стоит придавать чрезмерное значение идеологическим и прочим связям между Кремлем и американским президентом. Как Германия считала большевиков инструментом достижения своих военных целей, так и Ленин видел в Германии лишь инструмент для достижения своей цели - революции. Нечто подобное, возможно, верно и для Трампа, пишет автор. "Хотя маловероятно, что президент вступил в личный сговор с русскими, он, вероятно, не стал бы возражать против того, чтобы другие использовали поддержку России для его победы", - говорится в статье. "Это приводит меня к мысли, что, вопреки опасениям многих критиков Трампа, даже если президент и его кампания намеренно или неосознанно сотрудничали с Москвой во время выборов, это никоим образом не означает, что новая администрация будет дружественной в отношении России или будет под контролем у России", - пишет автор. "История 1917 года может быть поучительной и для путинского Кремля", - говорится далее. Революция в России распространила революционную лихорадку по всей Европе и даже инициировала гражданскую войну в Германии. Аналогичная опасность грозит и Путину. "Популистская волна, которая стала трендом во всех западных демократиях, вскоре может дойти до России - и станет серьезной угрозой политическому порядку страны в течение следующего избирательного цикла", - считает Крастев. Источник: The New York Times