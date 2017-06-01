Россия активизирует шпионские игры после того, как США много лет игнорировали это направление

"В разгаре предвыборной кампании 2016 года у ФБР появилась нарастающая проблема: российские дипломаты, передвижения которых должен был отслеживать Госдепартамент, исчезали", - утверждает обозреватель Politico Эли Уоткинс.

"Дипломаты, которые, по распространенному мнению, были агентами разведки, в итоге объявлялись в неожиданных местах, часто где-нибудь в захолустье США", - пишет издание. По данным автора, одного обнаружили на пляже, другой бродил посреди пустыни. "Любопытно, что оба, по-видимому, слонялись в местах, где обычно проложены подземные оптоволоконные кабели", - говорится в статье.

"В половине случаев их никогда не притягивают к ответу, - сказал неназванный источник в разведке США. - Мы предполагаем, что они составляют карту нашей инфраструктуры".

"После того, как США около 10 лет игнорировали российскую угрозу, операция Москвы на выборах застала США врасплох. Теперь официальные лица спешно пытаются придумать, как сдержать изощренную разведывательную сеть, которая созрела и окрепла в их стране после многолетнего невнимания", - пишет издание.

"Мы определенно игнорировали Россию последние 15 лет", - сказал еще один источник в разведке США, заявив, что Кремль "возрождается".

По словам автора, усилия российской стороны в США часто подпадают под категорию, плохо регулируемую законами. "Например, поведал второй сотрудник, странствия дипломатов по пустыне, возможно, нарушают определенные требования к перемещениям, но необязательно незаконны", - пишет издание.

Большинство американских разведчиков может поведать о столкновениях с агентами российской разведки, часто выдающими себя за лоббистов, дипломатов и бизнесменов, в Вашингтоне. "Открыто предполагается, что они используют Капитолийский холм и его административные здания как угодья для потенциальной вербовки", - говорится в статье. Среди американцев ходит шутка, что нужно зайти в один из немногочисленных русских ресторанов в Вашингтоне и поискать там мужчину в трениках.

В прошлом году американские законодатели включили в постановление о полномочиях разведки положение, которое обязывало российских дипломатов заранее извещать Госдепартамент, если они намерены отдалиться от места проживания на 50 миль и более, причем ФБР должно было утверждать эти планы передвижений.

Между тем, как утверждает автор, в России Кремль "не проявляет ни малейшего стремления соблюдать те джентльменские правила шпионажа, которые США склонны выполнять, иногда к огорчению американских разведчиков".

"Там мы даже не можем выйти из комплекса, не оказываясь объектами слежки", - сказал первый сотрудник разведки США.

Издание напоминает об инциденте в июне прошлого года в Москве: "Американский дипломат, который, как подтвердило наше издание, в действительности был сотрудником ЦРУ, совершил невозможное - оторвался от "хвоста", маневрируя в Москве. Россияне в бешенстве прислали охранника [так в оригинале. - Прим. ред.] из ФСБ, которого этот человек не знал в лицо, чтобы тот подождал у посольства [США. - Прим. ред.] его неизбежного возвращения. Сотрудник был избит так сильно, что его немедленно отправили самолетом за границу, дабы срочно оказать ему медицинскую помощь".