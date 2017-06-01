"Синий кит": что это и что мы о нем пока действительно (не) знаем

"Синий кит" - вызов в социальных сетях, который якобы толкает подростков на то, чтобы пройти пятьдесят экстремальных испытании за пятьдесят дней, вплоть до самоубийства. В почтовую полицию (подразделение итальянской полиции, отвечающее за борьбу с компьютерной преступностью. - Прим. ред.) поступили десятки оповещений о подозрительных случаях, и такое же количество тревожных сообщений в WhatsApp было послано обеспокоенными родителями, сообщает Розита Рийтано в итальянской газете La Repubblica. "Это почти коллективный психоз, - говорится в статье. - И все же в этой истории много непроверенных моментов, а есть и аспекты, которые невозможно проверить".

"Синий кит", отмечает автор, "был неподобающе назван игрой и заключается в совершении ряда экстремальных поступков, как, например, попытки пройтись по краю платформы, которые надо запечатлеть и поделиться ими в сети. Последнее испытание - покончить жизнь самоубийством. Якобы участников вербуют в соцсетях: в Instagram, WhatsApp, Facebook, в чатах. Организует эти операции так называемый "куратор": предполагается, что это он руководит психологически уязвимыми подростками от испытания к испытанию, убедив их, что он располагает информацией, которая может навредить их семье, - поясняет журналистка. - Тот, кто участвует в вызове, якобы, прежде всего, наносит себе порезы на руках и публикует посты с хэштегом #f57".

Издание рассказывает, что впервые об этой истории рассказала "Новая газета". В расследовании, опубликованном в мае прошлого года, газета связывает как минимум 80 из 130 подростковых смертей, произошедших в России с ноября 2015 по апрель 2016 года, с интернет-сообществами в социальной сети "ВКонтакте", где подростков якобы подталкивают к совершению самоубийства. "Этот материал подвергся острой критике, а другое расследование, проведенное "Радио "Свобода", заявляет: нет никакой доказанной связи между суицидами и чатом", - продолжает автор.

Издание со ссылкой на сайт Snopes, специализирующийся на проверке фактов, пишет, что, по-видимому, "группы смерти" все-таки существуют. "Они появились после самоубийства одной девушки, Рины, которая стала чем-то вроде символической фигуры в рамках культа неясного характера, - говорится в статье. - Единственный, кому, по имеющейся информации, предъявлено обвинение в связи с чатами - это один из первых администраторов: 21-летний Филипп Будейкин, известный как "Лис", который на данный момент, как кажется, находится в тюрьме в России".

"Почему все зародилось в России?" - задается вопросом автор? Пытаясь разобраться, журналистка останавливается на некоторых фактах. "Во-первых, по оценкам РОЦИТ (Регионального общественного центра интернет-технологий), каждый день в российских социальных сетях появляются, как минимум, 4 тыс. хэштегов, связанных с "группами самоубийств", - пишет издание. - Во-вторых, число несовершеннолетних, которые решают покончить жизнь самоубийством в России, одно из самых высоких в мире. Согласно данным, представленным Госдумой, в 2016 году было 720 жертв: это в три раза выше среднего показателя по Европе. Однако, если верить La Stampa, данные, по имеющейся информации, не растут из-за этих групп в сети, а показатель подростковых суицидов гораздо выше в провинциальных городах, где доступ к интернету на низком уровне".

Издание сообщает, что в Италии внимание общественности к феномену было привлечено телепередачей Le Iene ("Гиены"), которая записала рассказы четырех российских матерей бывших "игроков". Сюжет передачи связывал с "Синим китом" (представленным как ужасная игра в суицид в соцсетях) смерть юноши из Ливорно, который покончил жизнь самоубийством в 15 лет, спрыгнув с высотки, рассказывает автор.

По утверждению почтовой полиции, между случившимся и "Синим китом" не найдено никакой связи. "Однако проверяются примерно пятьдесят случаев в различных областях" Италии, добавляет газета. Источник в почтовой полиции сообщил изданию, что "нет доказательств, чтобы определить, идет ли речь о подражательном феномене или же за этими эпизодами стоит преступный вдохновитель, толкающий подростков на суицид. Только анализ компьютеров детей, который сейчас проводится, сможет прояснить эти аспекты".

"Не исключено, что онлайн присутствуют группы, подталкивающие к самоистязанию и самоубийству, появившиеся, в том числе, и из-за шумихи в СМИ, поэтому быть внимательными не помешает, - заключает журналистка. - Но существование структурированной "игры" под названием "Синий кит", возникшей в России и за которой, к тому же, стоял бы преступный вдохновитель, на данный момент не подтверждено".