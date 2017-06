1 июня 2017 г. Редакция | The Washington Times Путин записался в политические обозреватели В недавнем интервью французской Le Figaro Путин "вновь, как и раньше, заявил, что Россия не имела никакого отношения к хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии и не сговаривалась с кем-либо о вмешательстве в выборы 2016 года", замечает The Washington Times в редакционной статье. "Утверждения о российском вмешательстве, сказал он, движимы "желанием тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах, хоть как-то поправить дела. /.../ [Им] Хочется себе объяснить и другим доказать, что они здесь не при чем, что их политика была правильная, они все делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил". "Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу, он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели", - сказал также Путин в этом интервью. Газета комментирует: когда Путин "говорит, что Россия никогда не предавалась играм с выборами в других странах, мы вправе осмеять это". "Однако его уверения, что никакого сговора с Трампом и его избирательным штабом не было, соответствуют тому, что говорят Джеймс Коми и Дайанн Файнстайн, так что, может быть, он говорит что-то приближенное к правде. Если дьявол может цитировать Священное Писание, то, возможно, старый опытный кагэбэшник может говорить все как есть. Но может, и нет", - говорится в статье. "А вот что правда - демократы поставили все на расследование Робертом Мюллером версии, что именно российская сторона погубила Хиллари Клинтон. Похоже, в этом определенно ничего нет, но, если никто не видел единорога в саду, это еще не значит, что единорога нет нигде", - продолжает издание. По мнению редакции, поиски чего бы то ни было, на основании чего Трампу можно объявить импичмент, продолжаются. Источник: The Washington Times