Статус беженца одобрен - отпечатки пальцев не сняты

Около 5 тыс. мигрантов получили статус беженцев в ФРГ, однако процедуре идентификации личности они подвергнуты не были. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) указывает на неточные данные, предоставленные федеральными землями, пишет Die Welt.

Как сообщает издание, глава BAMF Ютта Кордт признала в среду факт отсутствия окончательного освидетельствования и регистрации личностей порядка 5 тыс. мигрантов, которым был предоставлен статус беженцев. "В прошлом ведомство неоднократно заявляло о том, что заявители прошли процедуру идентификации личности, которая включает, в том числе, дактилоскопию и фотографирование. Закон, регулирующий процедуру получения убежища, предписывает обязательную идентификацию личности иностранца, запрашивающего статус беженца".

Представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внутренней политики Буркхард Лишка заявил о том, что "просто невероятно, что в Германии к лету 2017 года находятся около 5 тыс. беженцев, личность которых не была окончательно подтверждена". Он потребовал от главы МВД Томаса де Мезьера завершить процедуру в ближайшие четыре недели.

С ним согласен и депутат Бундестага от ХДС, член комитета парламента по внутренним делам Армин Шустер. Депутат указывает на то, что "BAMF потребуется помощь Федерального ведомства уголовной полиции, а также Федерального ведомства по охране конституции".

По словам самого де Мезьера, в ходе выборочных проверок, устроенных после раскрывшегося дела подозреваемого в подготовке теракта служащего бундесвера Франка А. (которому удалось зарегистрироваться как сирийцу и получить статус беженца. - Прим. ред.), не было обнаружено аналогичных ошибок. Однако были зафиксированы другие упущения, признал министр. Впредь, пишет Die Welt, переводчики BAMF, работающие с мигрантами, должны будут более подробно выяснять детали их происхождения.