1 июня 2017 г. Натан Ходж | The Wall Street Journal Суд велел лидеру российской оппозиции удалить из видеорасследования несколько фрагментов "В среду один из московских судов велел лидеру российской оппозиции Алексею Навальному удалить фрагменты видеорасследования, которое привлекло внимание миллионов зрителей и помогло подстегнуть непривычно крупные уличные демонстрации по всей России", - сообщает журналист The Wall Street Journal Натан Ходж. Алишер Усманов "в апреле подал в суд на Навального за клевету после того, как Навальный и команда расследователей из его Фонда борьбы с коррупцией обнародовали видео, где утверждалось, что бизнесмен отдал недвижимость фонду, связанному с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым", - напоминает издание. В среду Люблинский суд Москвы принял решение в пользу Усманова. "Ссора между антикремлевским активистом и магнатом с хорошими связями вновь, после демонстраций 26 марта, вывела Навального на авансцену. В дополнение к гражданскому иску Усманов пошел на необычный шаг - высказал свои аргументы в "суде" общественного мнения: в середине мая Усманов разместил в интернете видеоролик с нападками на лидера оппозиции", - говорится в статье. Навальный ответил своим видеообращением. Ходж замечает: "Фактически Усманов атаковал Навального на территории последнего. Лидеру оппозиции почти не дают эфирного времени на официальных государственных каналах, поэтому он превратил сайт, аккаунт в Twitter и канал на YouTube в форум для распространения своих идей". Журналист замечает: "Обмен обвинениями между лидером оппозиции и бизнесменом показывает, насколько статус Навального как главного оппозиционера в России вырос, в то время как другие оппоненты Кремля оттеснены на обочину или изгнаны из страны". Михаил Ходорковский остается в изгнании, Борис Немцов убит. "Навальный тоже подвергся сильному давлению", - пишет автор, напоминая о решении суда в Кирове и о том, как Навального облили зеленкой. Экс-премьер Михаил Касьянов говорит, что перспектива мобилизации молодых недовольных избирателей "пугает" Кремль: "Эти люди еще довольно молоды, и они хотят какой-то справедливости после того, как побывали в той или другой европейской стране и стали понимать, что люди могут жить по-другому". Источник: The Wall Street Journal