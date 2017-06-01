Суд велел лидеру российской оппозиции удалить из видеорасследования несколько фрагментов

"В среду один из московских судов велел лидеру российской оппозиции Алексею Навальному удалить фрагменты видеорасследования, которое привлекло внимание миллионов зрителей и помогло подстегнуть непривычно крупные уличные демонстрации по всей России", - сообщает журналист The Wall Street Journal Натан Ходж.

Алишер Усманов "в апреле подал в суд на Навального за клевету после того, как Навальный и команда расследователей из его Фонда борьбы с коррупцией обнародовали видео, где утверждалось, что бизнесмен отдал недвижимость фонду, связанному с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым", - напоминает издание.

В среду Люблинский суд Москвы принял решение в пользу Усманова.

"Ссора между антикремлевским активистом и магнатом с хорошими связями вновь, после демонстраций 26 марта, вывела Навального на авансцену. В дополнение к гражданскому иску Усманов пошел на необычный шаг - высказал свои аргументы в "суде" общественного мнения: в середине мая Усманов разместил в интернете видеоролик с нападками на лидера оппозиции", - говорится в статье. Навальный ответил своим видеообращением.

Ходж замечает: "Фактически Усманов атаковал Навального на территории последнего. Лидеру оппозиции почти не дают эфирного времени на официальных государственных каналах, поэтому он превратил сайт, аккаунт в Twitter и канал на YouTube в форум для распространения своих идей".

Журналист замечает: "Обмен обвинениями между лидером оппозиции и бизнесменом показывает, насколько статус Навального как главного оппозиционера в России вырос, в то время как другие оппоненты Кремля оттеснены на обочину или изгнаны из страны". Михаил Ходорковский остается в изгнании, Борис Немцов убит.

"Навальный тоже подвергся сильному давлению", - пишет автор, напоминая о решении суда в Кирове и о том, как Навального облили зеленкой.

Экс-премьер Михаил Касьянов говорит, что перспектива мобилизации молодых недовольных избирателей "пугает" Кремль: "Эти люди еще довольно молоды, и они хотят какой-то справедливости после того, как побывали в той или другой европейской стране и стали понимать, что люди могут жить по-другому".